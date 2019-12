«Butterfly»: Britisches Transgender-Drama kommt nach Deutschland

TV-News

Die britische Miniserie mit Anna Friel («Marcella») kommt Mitte Januar zu RTL Passion und feiert Deutschlandpremiere.

Ab dem 21. Januar istbei RTL Passion immer dienstags um 20.15 Uhr zu sehen. In drei aufeinanderfolgenden Wochen zeigt RTL Passion die Mini-Serie, die für den britischen Sender ITV produziert und erstmals am 14. Oktober ausgestrahlt wurde. Schwerpunkt der Serien ist das Thema Transsexualität und wie Menschen im Umfeld der Hauptcharaktere mit der alternativen Lebensweise umgehen und die Bedeutung davon erlernen. Hinter der Serie steckt Schöpfer Tony Marchant («Halb so alt wie sie»), der als Executive Producer auch die Drehbücher beisteuerte. Regie hat Anthony Byrne («In Darkness») geführt.Zunächst ist Max (Callum Booth-Ford) ein Scheidungskind. Der Elfjährige genießt die Zeit, die er am Wochenende mit seinem Vater Stephen (Emmett J. Scanlan) verbringen kann. Tatsächlich fühlt sich Max im falschen Körper geboren, versucht seine weibliche Identität aber im Kampf um die Anerkennung seines Vaters zu unterdrücken. Unterstützung dabei, zu sich selbst zu stehen, erhält er schließlich von seiner Schwester Lily (Millie Gibson), die ihn ermutigt, fortan als Maxine zu leben.So beginnt für Maxines Mutter Vicky (Friel) und den Rest der Familie eine äußerst emotionale Reise, die mitunter zur Zerreißprobe wird. Für die Eltern ist es auch ein Blick zurück, denn schließlich wollte Max bereits im Alter von fünf Jahren unbedingt Mädchen-Klamotten tragen. Stephen ist zunächst davon überzeugt, dass er seinen Sohn „heilen" kann. Dies ändert sich erst, als er und Vicky andere Transsexuelle kennenlernen.