RTLs «Schönste Weihnachtsmomente der Welt» bleiben blass

Die weihnachtlichen Clips aus aller Welt sorgten zu Beginn der Primetime für wenig Andrang. Allerdings war «Stern TV» im Anschluss wieder ein voller Erfolg. Bei RTLZWEI überzeugten zwei Spielfilme.



Am Mittwoch vor Heilig Abend setzte RTL auf. Allerdings scheint die Weihnachtsstimmung bei den meisten TV-Zuschauern auch ohne die netten Geschichten rund um den Globus aufzukommen. Sowohl bei Jung als auch bei Alt blieb die Sendung klar unter dem Senderschnitt. Ab 20.15 Uhr schalteten überschaubare 1,71 Millionen Zuschauer ein. Somit generierte der Kölner Sender zur besten Sendezeit nur 6,0 Prozent Gesamtmarktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah das Resultat ähnlich aus. Hier verbuchte das Highlight-Format ausbaufähige 8,8 Prozent mit 0,74 Millionen jungen Zuschauern.Nach diesem mauen Start wurde die Primetime bei RTL ab 22.15 Uhr dennoch ein Erfolg. Denn trotz schwachem Lead-In steigertedie Sehbeteiligung in der klassischen Zielgruppe eindrucksvoll auf 12,8 Prozent und auch beim Gesamtpublikum war das Magazin mit 8,8 Prozent wieder deutlich gefragter. Insgesamt blieben mit 1,66 Millionen nahezu gleich viele Zuschauer, wie zu Beginn der Primetime dran. Aus dem jungen Publikum schalteten 700.000 Interessierte ein.Während der Abend bei RTL erst hinten heraus zufriedenstellend wurde, hatte RTLZWEI mitvon Beginn an Erfolg. Der Action-Blockbuster verbuchte hervorragende 6,9 Prozent Zielgruppen-Marktanteil und war auch beim Gesamtpublikum mit 1,14 Millionen Zuschauern und 4,0 Prozent ein Hit.stellte sich im Anschluss mit 6,5 bei den Jungen und 3,5 Prozent insgesamt ähnlich erfolgreich an.