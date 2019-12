Überraschung: «The Masked Singer» meldet sich schon im März zurück

TV-News

Wird man da etwa ungeduldig? Kürzlich kommunizierte ProSieben noch, dass auch die zweite Staffel von «The Masked Singer» im Sommer läuft.

Das kommt unerwartet: Erst kürzlich veröffentlichte ProSieben eine Presse-Vorschau für das Programmjahr 2020. Dort markierte der Münchener Privatsender noch grob den Sommer als Startdatum der zweiten Staffel von mehr dazu ). Aber offenbar war das ein kleiner Kommunikationsfauxpas – die Vorschau wurde mittlerweile revidiert, nunmehr ist in ihr bloß von einer Rückkehr des famosen Showerfolgs irgendwann im Jahr 2020 die Rede. Gegenüber 'DWDL' verrät ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann derweil, dass die Sendung bereits im Frühling 2020 in die zweite Staffel startet. Genauer gesagt soll es schon im März so weit sein.Rosemann lässt sich zitieren: "Im März lädt ProSieben wieder an das große TV-Lagerfeuer ein. Zehn neue Masken, zehn neue Stars und ein vertrauter Moderator. Die erfolgreichste deutsche Show der letzten Jahre geht in die zweite Staffel. Wir freuen uns auf «The Masked Singer» mit Moderator Matthias Opdenhövel." Nicht nur der Sendemonat und die Kostüme werden neu sein, sondern auch der Sendetag. Im März wird nämlich der Donnerstagabend von «Germany's Next Topmodel» belegt. Fraglich ist zudem, ob man sich dienstags auf ein Duell mit der ersten Frühlingsstaffel von «Die Höhle der Löwen» bei VOX einlässt. Das Raten, an welchem Tag «The Masked Singer» laufen wird, darf also beginnen ...Dass ProSieben sich noch bedeckt hält, wann genau die Show startet, fügt sich jedoch ins Gesamtbild von Showdeutschland: So hat ProSieben bereits zum Start von «Schlag den Besten» die Konkurrenz lange im Irrglauben gelassen ( mehr dazu ), und RTL hat versucht, den «The Masked Singer»-Staffelstart diesen Sommer durch eine sehr kurzfristig ins Leben gerufene «Let's Dance»-Sonderfolge zu torpedieren. Erfolglos: Die flauschig-bunte Maskenshow startete stark und wurde nur noch stärker.Das Finale der ersten Staffel von «The Masked Singer» generierte am 1. August dieses Jahres eine berauschende Gesamtreichweite von 4,34 Millionen Menschen ab drei Jahren. Mit 2,67 Millionen Werberelevanten lief es auch in der Zielgruppe umwerfend für das Format. Die Quoten beliefen sich auf sensationelle 20,0 Prozent bei allen und 38,5 Prozent bei den Jüngeren.