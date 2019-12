Spiegel-Sender wandern auch zu waipu

TV-News

Die Fernsehsender Spiegel TV Wissen und Spiegel Geschichte werden ab 2020 auf weiteren Plattformen und somit auch abseits von Sky verfügbar sein. Sie werden ins Programm von waipu.tv aufgenommen. Schon seit Oktober 2019 gibt es die Sender auch über Zattoo.Programmliche Highlights der Sender in naher Zukunft sind: Die dreiteilige Serie(ab Samstag, 11. Januar 2020) auf Spiegel TV Wissen. Die Eigenproduktion ist eine deutsche TV-Premiere. Zum Start der dritten Staffel der Erfolgsserie «Babylon Berlin» zeigt Spiegel Geschichte eine Fortsetzung der Eigenproduktion. Die begleitende Dokumentation wird erstmals im Januar ausgestrahlt.Michael Kloft, Geschäftsführer beider Sender: „Mit unseren Qualitätssendern Spiegel Geschichte und Spiegel TV Wissen wachsen wir gegen den allgemeinen Trend. Deshalb gilt mein Dank unseren Plattformpartnern, die uns und unseren starken Marken ihr Vertrauen aussprechen. In Zeiten, in denen Fake News die Schlagzeilen beherrschen, ist es umso wichtiger, mit gut recherchierten und seriös aufbereiteten Inhalten dem Zuschauer Orientierung zu geben. Und das bieten wir mit unseren Angeboten tagtäglich und exklusiv im deutschen Pay TV.“