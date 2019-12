Spiele aufgeteilt: Sky wählt Bayern-Spiel im Achtelfinale

TV-News

Somit laufen beide Partien der Finalneuauflage (Gegner ist Chelsea) im klassischen Pay-TV. DAZN bekommt die Hinspiele von Leipzig und Dortmund.

Sky und DAZN haben sich auf eine Aufteilung der Achtelfinal-Spiele in der UEFA Champions League geeinigt. Am Montagmittag waren die deutschen Gegner ausgelost worden. So muss der FC Bayern München gegen Chelsea bestehen – es ist also die Neuauflage des Finalspiels 2012. Borussia Dortmund trifft vermutlich auf seinen Ex-Trainer Thomas Tuchel, denn Paris ist kommender Gegner der Westfalen. Tuchel wird übrigens wieder als Kandidat für den Übungsleiter-Posten beim FC Bayern gehandelt, ganz eventuell vielleicht schon ab Winter… Leipzig spielt derweil gegen den neuen Verein von Jose Mourinho, die Tottenham Hotspurs, die es in der Gruppenphase bereits doppelt mit München zu tun bekamen.Die Vereinbarung zwischen Sky und DAZN sieht vor, dass Sky alle Rückspiele mit deutscher Beteiligung exklusiv zeigen darf. Bei den Hinspielen darf sich Sky das Beste aussuchen, die weiteren ersten Picks hat DAZN. Das führt dazu, dass der FC Bayern beide Spiele bei Sky im TV bestreitet. Dortmund gegen Paris und Tottenham gegen Leipzig laufen bei DAZN. An diesen beiden Tagen wird Sky dann mit exklusiven Übertragungsrechten der Matches Atletico Madrid gegen Liverpool sowie Atalanta gegen Valencia entschädigt. Übrigens: In der Konferenz sind alle Spiele bei Sky zu sehen. Exklusiv-Rechte über die vollen 90 Minuten hat Sky übrigens auch am Hin- und Rückspiel zwischen Manchester City und Real Madrid, dem wohl namhaftesten Duell.Übrigens:besitzt Sky keine Champions-League-Rechte mehr. Dann besitzt Amazon das First-Pick-Recht am Dienstag, alle weiteren Spiele laufen bei DAZN. Wir haben mal aufgeführt, wie die Aufteilung dann aussehenDienstag: Dortmund – Paris (Amazon Prime)Atletico – Liverpool (DAZN)Mittwoch: Tottenham – Leipzig und Valencia – Bergamo (DAZN)Dienstag: Chelsea – FC Bayern (Amazon Prime)Neapel – Barcelona (DAZN)Mittwoch: Lyon – Juventus und Real Madrid – ManCity (DAZN)Dienstag: Leipzig – Tottenham (Amazon Prime)Valencia – Bergamo (DAZN)Mittwoch: Paris – Dortmund und Liverpool – Atletico (DAZN)Dienstag: ManCity – Real Madrid (Amazon Prime)Juventus – Lyon (DAZN)Mittwoch: FC Bayern – Chelsea und Barcelona – Neapel (DAZN)