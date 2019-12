«Promis auf Hartz IV» mit bestem Ergebnis 2019

Quotennews

Mit der neuen Folge kehrt das Format so langsam wieder auf das Niveau der Auftaktstaffel zurück. Sat.1 freute sich über den Teufel, der Prada trägt.



Im Mai 2018 feierte RTLZWEI mitausgezeichnete Erfolge. Das neue Format schlug mit bis zu 9,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen voll ein. Ein Jahr später bewegte sich das Doku-Format bisher nur auf durchschnittlichem Niveau. Das höchste der Gefühle waren in diesem Jahr 6,1 Prozent Mitte Juni und Anfang Dezember. Nur eine Ausgabe aus der ersten Staffel hatte mit 5,8 Prozent einen schlechteren Zielgruppen-Wert. So bewegte man sich in diesem Jahr immer um den Senderschnitt. Die neue Ausgabe polierte die Werte nun minimal auf. An diesem Montag waren immerhin 6,4 Prozent Marktanteil drin. Besser lief es in diesem Jahr noch nicht. 0,57 Millionen klassisch Umworbene ließen sich die neue Folge nicht entgehen.Insgesamt schalteten mit 1,05 Millionen erstmals 2019 mehr als eine Million Zuschauer ein. So sprang die Gesamtsehbeteiligung von soliden 2,9 auf gute 3,5 Prozent. Im Anschluss machte eine Wiederholung vonebenfalls eine gute Figur bei RTLZWEI. Der Re-Run verbuchte immerhin starke 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 0,29 Millionen jungen Zuschauer blieben dran. Insgesamt sicherte man sich ab 22.15 Uhr erfreuliche 3,2 Prozent Marktanteil.Auch in Sat.1 lief es zu Beginn der Primetime sehr gut - zumindest in der Zielgruppe.bescherte den Unterföhringern sehr gute 9,5 Prozent Marktanteil. Bei den Zuschauern ab drei Jahren blieb die Komödie mit 4,9 Prozent und insgesamt 1,43 Millionen Zusehern allerdings etwas blass. Im Anschluss fieldann durchweg unter den Senderschnitt. Nur noch 3,8 Prozent insgesamt und 6,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren drin.