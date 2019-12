«Tatort» gewinnt den Abend vor starkem Weihnachts-Film im Zweiten

Quotennews

Über acht Millionen sahen die Ermittlungen von Borowski im Ersten, aber auch das ZDF war mit klar über fünf Millionen Sehern sehr gefragt.

Zusammen fast 14 Millionen Menschen ab drei Jahren erreicht haben Das Erste und das ZDF am Montagabend. Tagessieger der Sonntags-Primetime wurde ohne jeden Zweifel eine-Erstausstrahlung. Ein neuer Fall aus dem Norden – mit Ermittler Borowski – erreichte 8,24 Millionen Fans ab drei Jahren. Somit sicherte sich der öffentlich-rechtliche Kanal starke 23,8 Prozent Marktanteil insgesamt, bei den Jungen sprang mit 19,1 Prozent der erste Rang heraus. Parallel dazu zeigte das ZDF eine Weihnachtsgeschichte. Auf 5,28 Millionen Seher kamam Sonntag zur besten Ausstrahlungszeit.Mit 15,3 Prozent insgesamt sowie 7,2 Prozent bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren lief es für die 90 Minuten lange Produktion einwandfrei. Auch das, das sich um 21.45 Uhr anschloss, punktete einmal mehr. 4,50 Millionen Menschen informierten sich bei Marietta Slomka. Die ermittelte Quote lag bei guten 14,7 Prozent insgesamt sowie bei 7,1 Prozent bei den Jungen. Ab 22.15 Uhr zeigte das ZDF mit leichtem Zeitversetzung die Gala zur Ehrung der. 2,63 Millionen Menschen (12,7%) schauten zu.Im Ersten ging es derweil ab 21.45 Uhr mit einem weiteren Krimi weiter. Anstelle der schon in der Winterpause befindlichenliefund holte ordentliche 14 Prozent Marktanteil bei allen. 3,56 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten den ebenfalls 90 Minuten langen Streifen .Bei den Jungen hatte die Produktion mit erzielten 5,2 Prozent aber etwas Luft nach oben.