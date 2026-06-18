Interview

Medienpionier Roger Schawinski spricht im Interview über die Zukunft des klassischen Fernsehens, die rasante Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und die gesellschaftlichen Folgen einer zunehmend atomisierten Medienwelt. Außerdem blickt der frühere Sat.1-Geschäftsführer auf Harald Schmidt, die Krise der Medienbranche und sein neues Buch über das Älterwerden zurück.

Wir stehen wohl an einem Kipppunkt. Viele Medienangebote sind kaum mehr refinanzierbar. Das kann zu echten Verwerfungen führen, die die Demokratie ernsthaft beschädigen würden.Das klassische Privatfernsehen hält sich länger und besser, als dies seit so vielen Jahren prognostiziert wurde. Auch wenn die Umstände eher schwieriger geworden sind.Nein, die Fernbedienung ist eine unschlagbare Erfindung. Besser als alles andere.Viel stärker  und vor allem viel schneller! Vor vier Jahren, vor ChatGPT, war es praktisch inexistent. Und jetzt ist die KI schon in beinahe in alle Gefilde vorgedrungen. Und dies ist erst der Anfang.Netflix hat mit dem Verschicken von CDs begonnen. Erst als das Streaming technologisch zur Verfügung stand, erfolgte diese Revolution, die heute aber an Grenzen stößt. Die meisten dieser Angebote sind hoch defizitär.Harald ging ja, als ich kam. Später hat er mir gestanden: Du hast es abgekriegt, sorry. In Wirklichkeit war er damals total ausgepowert und suchte nach einem dramatischen Abgang. Nach seiner kreativen Pause von einem Jahr kam er nie mehr auf die frühere Flughöhe.Ja, das ist ein Versprechen. Gelernte Sendeplätze geben Sicherheit. Und danach sehnt man sich auch heute im immer unübersichtlicheren Angebot.Auf jeden Fall. Die Atomisierung der Medienlandschaft hat leider sehr viele negative Effekte hervorgebracht.Die gibt es doch noch immer: Bei Lanz, bei Maischberger. Da finde ich tolle Sendungen. Auch ich führe weiterhin Woche für Woche kritische Interviews auf meinem Sender Radio 1. Wer sucht, der findet.Vor allem empfinde ich die permanente Krimi-Flutwelle der Öffentlich-Rechtlichen als mutlos. So holt man sich auf durchsichtige Weise Quote  und liefert vor allem Ablenkung.Ich bleibe ein Newsjunkie. Ich lese und sehe alles. Und meine eigenen Interviews sind eine Form von Hirn-Jogging. Neben den kognitiven Aktivitäten betreibe ich Sport, schlafe viel und esse gesund.Dass es eigentlich nur darum geht, die gesunde Lebenszeit (Healthspan) zu verlängern. Und die Zeit, die danach kommt, möglichst kurz zu halten. Um dies zu erreichen, muss man sich sehr ernsthaft mit dem wichtigsten Boomer-Projekt beschäftigen: mit sich selbst und dem eigenen Verhalten. Das Thema hat man derart fasziniert, dass ich mich als Journalist detailliert informiert habe. Das Resultat ist mein Buch, das in der Schweiz richtig eingeschlagen hat und drei Monate auf der Bestseller-Liste stand. Auch die Rückmeldungen waren und sind phänomenal.Eigentlich alles, sowohl die Aktivitäten als auch die Ruhephasen. Und ich fühle mich als Glückspilz, dass ich in diesem Alter so viel besser unterwegs bin, als ich es mit Blick auf die früheren Generationen erwartet habe.Beides. Aber es ist immer schwieriger, zwischen Fake-News und echten Informationen zu unterscheiden. Das kann für eine Gesellschaft ins Auge gehen.Da gibt es einige. Aber meine Rückschläge waren wichtig. Erstens habe erfahren, wie ich es beim nächsten Mal anders anstellen sollte. Noch entscheidender: Dass mich nichts so schnell umwerfen kann. Und eine weitere Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass jedes katastrophale Ereignis eine vielleicht kleine, versteckte positive Seite hat. Und meine Aufgabe ist es, diese aktiv zu finden.