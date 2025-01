So will funk junge Wähler über die Wahl informieren

TV-News

Um die 2,3 Millionen Erstwähler auf die Bundestagswahl vorzubereiten, startet funk das neue Debatten-Format «Alle vs. X». Außerdem kehrt das Format «Kreuzverhör» zurück.

Mit der Bundestagswahl 2025 am 23. Februar stehen rund 2,3 Millionen Erstwähler vor der Entscheidung, ihre Stimme abzugeben. Das Content-Netzwerk funk bietet eine Vielzahl an Formaten, um junge Menschen, die wenig mit Politik zu tun hatten, zu informieren. Über 30 Formate aus Information, Unterhaltung und Orientierung erklären den Wahlprozess und die Programme der Parteien. Dabei wird ein besonderer Fokus auf Themen gelegt, die junge Wähler betreffen.Zu den Informationsformaten gehören «Die da oben!», dass die Wahlprogramme der großen Parteien analysiert, und «MrWissen2go», in dem Mirko Drotschmann die Positionen der Kanzlerkandidaten beleuchtet. Der funk-Podcast «Was die Woche wichtig war» greift aktuelle politische Themen auf, während weitere Formate den Aufstieg kleiner Parteien und rechtliche Aspekte der Wahl behandeln.Für Unterhaltung sorgt unter anderem das Quizformat «Brudi», das politische Themen spielerisch vermittelt, und «Hypeculture», das sich die Outfits von Politikern ansieht. In «sag_mal» werden in Straßenumfragen junge Menschen zu ihren politischen Interessen.Neu im funk-Angebot sind zwei Debattenformate: «Alle vs. X», in dem Politiker in 1:1-Diskussionen aufeinandertreffen, und «Kreuzverhör», bei dem Spitzenpolitiker zu zentralen Themen Stellung nehmen. Ab dem 29. Januar sind diese Formate auf YouTube, TikTok und Instagram zu sehen.