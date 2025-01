Beißt sich durch: Harter Hund Steeger mit gutem Start

Quotennews

Die VOX-Dokusoap «Harte Hunde – Ralf Seeger greift ein» konnte zum Auftakt der neuen Staffel ordentlich verfangen.

Seit 2017 präsentiert Ralf Seeger in unregelmäßigen Abständen den aushervorgegangenen Ablegeram Vorabend von VOX . Innerhalb des Formats kümmert sich der Kampfsportler und Tierschützer um Tierschutzorganisationen. Am gestrigen Abend startete die Sendung mal wieder in eine neue Staffel – es ist die inzwischen zehnte.Und war der Start nun erfolgreich oder eher nicht? Die Daten weisen Resonanzen von 0,30 Millionen jungen Zuschauenden aus, die einen Anteil von guten 8,2 Prozent an ihrem Markt mit sich führten und damit eher die Schlussfolgerung erfolgreich nahelegen. Wenn die Produktion in den nächsten Wochen auf diesem Niveau performt, kann VOX zufrieden sein. Die Älteren waren nur in mäßiger Anzahl vertreten: Sie schalteten nur zu 5,4 Prozent (1,15 Millionen).Das Ursprungsformat, in dem Steeger bekannt wurde, konnte dieses Mal auch recht passable Schützenhilfe leisten leisten: Bei „hundkatzemaus“ wurden 0,18 Millionen Personen im Alter von 14-49 erhoben – ein dazugehöriger Anteil von 6,9 Prozent schälte sich heraus, der auch als ok abgenickt werden kann.