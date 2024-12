RTL zeigte nächste Zweitliga-Konferenz zum Jahresauftakt

TV-News

Auch in dieser Woche setzte der Kölner Sender wieder auf eine Europapokal-Konferenz, die sich diesmal auf die Europa Conference League beschränkt.

Am kommenden Wochenende spielen die Bundesliga und 2. Bundesliga ihre jeweils letzten Spieltage vor der Winterpause. Für die Teams aus dem Unterhaus stellt dies gleichzeitig auch das Ende der Hinrunde dar. Die Saison wird am Wochenende zwischen dem 17. und 19. Januar fortgesetzt. An jenem 18. Spieltag wird auch RTL wieder dank der Kooperation mit Sky eine Zweitliga-Konferenz im Free-TV übertragen.Am Sonntag, 19. Januar, empfängt dann der aktuell Drittplatzierte SC Paderborn Hauptstadtklub Hertha BSC. Außerdem reist der FC Magdeburg zum Tabellenführer SV Elversberg und der FC Nürnberg tritt gegen den Karlsruher SC an. Der Anstoß erfolgt jeweils um 13:30 Uhr, RTL geht ab 13:00 Uhr auf Sendung. Durch die Vorberichterstattung führen Moderatorin Laura Papendick und Experte Felix Kroos.Papendick ist für den Kölner Sender auch in dieser Woche im Einsatz. Während die Champions League und Europa League erst im Januar fortgesetzt werden, ist am 19. Dezember der Tag der Entscheidung in der Europa Conference League. RTL wird ab 21:00 Uhr eine Konferenz übertragen, die von Papendick und Lothar Matthäus anmoderiert wird. Die beiden melden sich aus der Heidenheimer Voith-Arena, wo der FC Heidenheim den FC St. Gallen empfängt. Marco Hagemann wird gemeinsam mit Matthäus das Spiel kommentieren. Der zweite Teil der Konferenz findet in London statt, wo der FC Chelsea gegen Shamrock Rovers spielt. Cornelius Küpper begleitet die Partie am Mikrofon.