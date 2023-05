Licht, Kamera, Action: Ein umfassender Blick auf die Geschichte des Glücksspiels in Hollywood-Filmen

Vermischtes

19. Mai 2023, 11:47 Uhr

Hollywood-Filme haben oft das Glücksspiel als fesselndes Thema aufgegriffen und es auf die Leinwand gebracht.

Dr. Mabuse als Spieler

Rounders – ein Klassiker unter Pokerfans

Auch Kartenzählen findet seinen Weg in den Film

„Casino Royale" (2006)

„The Gambler" (1974 und 2014)

„Ocean's Eleven" (2001)

„Maverick" (1994)

„The Cooler" (2003)

Fazit

Von glamourösen Casinos über riskante Pokerspiele bis hin zu spannenden Wetten haben Glücksspiel-Storys eine lange Tradition im Filmbusiness. Lassen Sie uns einen umfassenden Blick auf die Geschichte des Glücksspiels in Hollywood-Filmen werfen.Die Anfänge des Glücksspiels im Film reichen bis in die Stummfilm-Ära zurück. Bereits in den 1920er Jahren wurden Filme wie „Dr. Mabuse, der Spieler" (1922) von Fritz Lang produziert, der die dunkle Seite des Glücksspiels darstellte. Der Film porträtierte einen manipulativen Spieler, der andere in seinen Bann zieht.In den folgenden Jahrzehnten wurden Glücksspielthemen in verschiedenen Genres aufgegriffen. Ein bekanntes Beispiel ist der Film „ Casablanca " (1942) mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman. Das Casino in Casablanca dient als Kulisse für Intrigen, Romanze und politische Machenschaften.In den 1960er Jahren gewann das Pokerspiel an Popularität, und Filme wie „Cincinnati Kid" (1965) mit Steve McQueen und „Der Clou" (1973) mit Paul Newman brachten die Spannung und Taktik des Kartenspiels auf die Leinwand. In der heutigen Zeit würden diese Filme eher in einem Online Casinos spielen und die Kontrahenten würden sich auf ihren Computern gegenübersitzen. Auf spielhallen.com würden sie Skrill Casinos auswählen und am Highroller Tisch Platz nehmen.In den 1990er Jahren sorgte der Film „Rounders" (1998) mit Matt Damon und Edward Norton für Aufsehen und trug maßgeblich dazu bei, das Pokerspiel bei einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Der Film erzählt die Geschichte von Mike McDermott (gespielt von Matt Damon), einem begabten Pokerspieler, der versucht, nach einem schweren Verlust sein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen.„Rounders" fängt die Atmosphäre und Spannung der Pokerwelt auf beeindruckende Weise ein. Der Film präsentiert verschiedene Aspekte des Spiels, angefangen von intimen Hinterzimmer-Pokerspielen, bis hin zu großen Turnieren in glamourösen Casinos. Er vermittelt ein Gefühl für die Strategie, Psychologie und die feinen Nuancen, die beim Pokerspiel eine Rolle spielen.Der Film beeinflusste die Popkultur und führte zu einem regelrechten Poker-Boom in den späten 1990er Jahren und Anfang der 2000er Jahre. Viele Menschen wurden von Poker angezogen und begannen, das Spiel selbst zu lernen und zu spielen. Insbesondere das Texas Hold'em, das im Film prominent dargestellt wird, wurde zu einer der beliebtesten Pokervarianten weltweit.Ein weiterer Meilenstein war der Film „Casino" (1995) von Martin Scorsese, der die Glanz- und Glitzerwelt der Casinos in Las Vegas sowie die kriminellen Machenschaften dahinter darstellt.In den letzten Jahren wurden Filme wie „21" (2008), basierend auf einer wahren Geschichte über ein Blackjack-Team, und „Runner Runner" (2013) mit Justin Timberlake und Ben Affleck, der die Welt des Online-Glücksspiels thematisiert, veröffentlicht.Hier sind einige weitere Beispiele für Hollywood-Filme, die das Thema Glücksspiel auf unterschiedliche Weise behandeln:Dieser James-Bond-Film führt uns in die Welt des berühmten Geheimagenten ein, der in einem Highstakes Pokerspiel gegen den Bösewicht Le Chiffre antritt. Das Spiel dient als Mittelpunkt des Films und bietet eine Mischung aus Spannung, Intrigen und glamourösem Casino-Setting.Sowohl das Original von 1974 mit James Caan als auch das Remake von 2014 mit Mark Wahlberg erzählen die Geschichte eines Spielsüchtigen, der sich in immer riskantere Glücksspielabenteuer stürzt. Die Filme werfen einen Blick auf die dunkle Seite des Glücksspiels und die zerstörerische Natur der Sucht.Dieser unterhaltsame Heist-Film dreht sich um einen ausgeklügelten Plan, um drei Casinos in Las Vegas auszurauben. Der Streifen zeigt das glamouröse Ambiente der Casinos, die strategischen Überlegungen der Protagonisten und den Nervenkitzel, der mit einem riskanten Unterfangen verbunden ist.In dieser Western-Komödie spielt Mel Gibson den Hauptcharakter Bret Maverick, einen geschickten Pokerspieler, der an einem großen Turnier teilnehmen möchte, um das benötigte Geld für die Teilnahmegebühr zu gewinnen. Der Film bietet eine Mischung aus Action, Humor und Pokerstrategien.Diese Drama-Romanze erzählt die Geschichte eines „Coolers", einer Person, deren bloße Anwesenheit das Glück der Spieler in einem Casino beeinflusst. Der Film wirft einen Blick auf die Schattenseiten des Glücksspiels, aber auch auf das Potenzial für Veränderungen und neue Chancen.Diese Filme sind nur ein kleiner Ausschnitt aus der Vielzahl von Hollywood-Produktionen, die das Thema Glücksspiel behandeln. Jeder Film bietet eine einzigartige Perspektive und eröffnet uns eine Tür in die faszinierende Welt des Glücksspiels, sei es durch Spannung, menschliche Dramen oder aufregende Casino-Szenen.Glücksspiel im Film dient oft als Metapher für Risiko, Verlockung, menschliche Leidenschaft und moralische Dilemmata. Es ermöglicht Filmemachern, Spannung und Konflikte zu erzeugen und interessante Charaktere zu entwickeln.Insgesamt haben Hollywood-Filme das Glücksspiel auf faszinierende und unterhaltsame Weise präsentiert und es zu einem integralen Bestandteil der Filmgeschichte gemacht. Von den glamourösen Casinos in Las Vegas bis hin zu den Hinterzimmern illegaler Pokerspiele bieten Glücksspielgeschichten in Filmen einen Blick in eine aufregende und oft unberechenbare Welt.