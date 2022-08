ProSieben und RTLZWEI punkten erst mit dem zweiten Film des Abends

Quotennews

Direkt zur Primetime war die Fußballkonkurrenz noch zu groß. In der zweiten Filmrunde waren dann zumindest zufriedenstellende Resultate möglich.



ProSieben versuchte sein Glück am gestrigen Abend mit dem Actionfilm, doch die Konkurrenz durch die Bundesligapartie war wohl etwas zu groß. Insgesamt kamen die 0,67 Millionen Zuschauer nämlich nicht über akzeptable 2,8 Prozent hinaus. Bei den 0,28 Millionen Jüngeren musste sich der Sender mit mauen 5,4 Prozent zufriedengeben. Der Superheldenfilmsteigerte sich schließlich bei einem Publikum von 0,55 Millionen Menschen auf gute 4,2 Prozent. Erneut waren 0,28 Millionen Umworbenen mit von der Partie, diesmal waren so jedoch solide 8,6 Prozent Marktanteil möglich.Ein ähnliches Bild zeigte sich bei RTLZWEI , denn auch hier sah es für den ersten Film des Abends recht mager aus. Die Abenteuerkomödieüberzeugte lediglich 0,43 Millionen Fernsehende, so dass hier akzeptable 1,8 Prozent zustande kamen. Die Quote bei den 0,16 Millionen Werberelevanten lag bei mäßigen 3,0 Prozent. «The Nice Guys» ► landete schließlich mit 0,34 Millionen Neugierigen im Senderschnitt bei 2,5 Prozent. Bei den 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren nun zumindest annehmbare 3,7 Prozent Marktanteil möglich.VOX setzte wie schon zuletzt die Ausstrahlung der neuen Folgen vonfort. 0,55 Millionen Zuschauer entschieden sich für die erste Ausgabe des Abends, was einem ernüchternden Marktanteil von 2,3 Prozent entsprach. Deutlich besser lief es dann im Anschluss mit 0,73 Millionen Interessenten und mauen 3,0 Prozent. Dies war das beste Resultat seit Mitte Juli. Die Zielgruppe war mit 0,14 und später 0,18 Millionen Umworbenen vertreten. Hier steigerte sich der Marktanteil von mageren 2,8 auf 3,2 Prozent.