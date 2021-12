Dresscode Tracht  traditionelle Mode als gern gesehener Gast

Vermischtes

Männer und Frauen sowie Jung und Alt spazieren über die berühmte Wiesn in Dirndl und Lederhose.

Festliche Tracht für Damen

Zu Gast in Tracht

Ja, ich will! Im Dirndl zum Traualtar

Die Farbe bestimmt den Anlass

Haferlschuh oder Stiefel?

Im Bierzelt stoßen die Gäste ausgelassen in Tracht mit einem Krug original bayerischem Oktoberfestbier an. Und auch auf Volksfesten sind Besucher ohne die traditionsbewusste Mode underdressed. Wenn Sie an Menschen in Tracht denken, dann fallen Ihnen wohl nicht selten diese und viele weitere klassische Anlässe zum Tragen derein. Wer besonders traurig ist, dass die Wiesn aktuell nicht stattfinden kann, für den gibt es gute Nachrichten: Heute wird die beliebte Trachtenmode auch zuausgeführt. Besonders junge Leute erfinden die Tradition für sich neu und erscheinen so klassisch wie modern auf Geburtstagen, Taufen und Hochzeiten. Und selbst das Brautpaar lässt sich in einem Traum aus Tracht trauen.Wenn es um das passende Trachtenoutfit geht, blickt die Damenwelt auf eine. Und selbst die Lederhose hat heute im Kleiderschrank vieler Frauen einen festen Platz gefunden. Unzählige Farben und Ausführungen laden zu individuellen Trachtenlooks ein. So feiern Sie in Dirndl und Co zahlreiche Erlebnisse, ja sogar die großen Meilensteine Ihres Lebens.Unangefochtener Sieger der Herzen ist in der Trachtenwelt nach wie vor. Zu unterschiedlichsten Feierlichkeiten macht es eine hervorragende Figur. Kaum ein Kleidungsstück gibt es in so vielen Varianten, die Jahr für Jahr um neue Trends erweitert werden. Besonders festlich erscheinen. Durch eine elegante Schürze kommen sie besonders gut zur Geltung. So ist ein beerenfarbiges Dirndl aus glänzendem Jacquard mit Stehkragen, umspielt von einer Spitzenschürze, garantiert auf jedem Fest ein Hingucker.Den schönsten Tag im Leben feiert die Braut nicht selten. Auch creme-, taupe- und rosafarbene Elemente finden sich auf den eleganten Kleidern. Spitzenblumen verzieren das Mieder und auch die glamouröse Schürze. In passenden Trachtenpumps schreitet die wunderschöne Brautauf ihren Bräutigam zu.Feiern in Lederhose und HemdOhne jeden Zweifel: Herren in Lederhosen sehen einfach fesch aus! So wundert es nicht, dass die Herrenwelt die schönen Momente des Lebens infeiert. Kurz, kniebundlang oder lang und von traditionellen Stickereien geschmückt, bietet sie genug Auswahl für jeden Geschmack. Getragen mit einer Weste, einer Strickjacke oder einem klassischen Janker entstehtAuch bei den Herren machen besonderseinen festlichen Eindruck: Eine Lederhose in Erle mit rustikalem Gürtel, dazu ein dunkelblaues Leinenhemd mit einer gleichfarbigen Weste aus edlem Webstoff passen wirklich zu jedem feierlichen Anlass. Idealerweise wird dazu noch ein schicker Janker kombiniert. Für ungezwungene Runden dürfen es auchsein. Wie wäre es zum Beispiel mit einer rauchfarbenen Lederhose?Gerade junge Herren führen ihre Lederhose nicht selten in lässigen Trachtensneakern aus. Für lockere Anlässe ist das sicherlich keine schlechte Wahl. Für gehobenere Festlichkeiten ergibt die Lederhose dann aber doch mit demoder demdas besser Duo.