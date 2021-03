«The Flash»: Ron Livingston ersetzt Billy Crudup

Kino-News

Crudup hat die Serie kürzlich für seine Verpflichtung von «The Morning Show» verlassen.

Ron Livingston wurde für den kommenden-Film gecastet und wird den Vater des gleichnamigen Superhelden, Henry Allen, darstellen. Er ersetzt Billy Crudup, der die Rolle kürzlich aufgrund von Terminkonflikten für das Apple TV+-Drama «The Morning Show» verlassen hat.Die Produktion von «The Flash» war aufgrund der Pandemie verschoben worden und soll zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr beginnen. Ian Loh stößt ebenfalls zur Besetzung als junger Barry Allen. «Derry Girls»-Star Saoirse-Monica Jackson und Internet-Persönlichkeit Rudy Mancuso vervollständigen die Besetzungsliste in ungenannten Rollen.Zur Besetzung gehören außerdem Ben Affleck als Batman und Michael Keaton als Batman (aus einer anderen Dimension, wie man so sagt). Sasha Calle aus «The Young and the Restless» wurde kürzlich für die Rolle des Supergirls verpflichtet, während Kiersey Clemons als Iris West, eine romantische Freundin von Flash, an Bord ist.