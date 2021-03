«LUKE! Die Schule und ich  Umwelt Spezial»: Bäume für Sat.1

Quotennews

Unter dem Zusatz «Umwelt Spezial» wurde in der gestrigen Abendshow von «LUKE! Die Schule und ich» kein Geld erspielt, sondern es gab Baum-Spenden.

Zuletzt zeigte sichim Sat.1-Hauptprogramm am 22. Mai 2020 und hierzu ergaben sich Einschaltquoten von 1,19 Millionen Zuschauern ab 3 Jahren, davon 0,72 Millionen aus der werberelevanten Zielgruppe. Die Marktanteile ergaben schwache 4 Prozent im Gesamten und rettende 8,9 Prozent am Marktvergleich der Zielgruppe. Jetzt aber, zehn Monate später, gab es «LUKE! Die Schule und ich» in einem, angepasst an die Themenwoche in Sat.1 Das änderte an dem Format, das nicht wie bisher Geld gewonnen werden konnte, sondern der Gewinn sich in Baum-Spenden ausdrückte. Das resultierende Spendenergebnis präsentierte Luke Mockridge am Ende der Show gemeinsam mit Felix Finkbeiner, Gründer von Plant-for-the-Planet. Bevor jedoch etwas verkündet werden konnte, mussten die Zuschauer einschalten und das taten sie auch. Die Zahlen sind nahezu identisch zu den Werten von vor zehn Monaten und so konnte sich Sat.1 über 1,2 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren freuen, davon zwischen 14 und 49 Jahren alt waren 0,72 Millionen.Die Marktanteile spiegeln damit ein ähnliches Bild wie im Mai 2020 wider, am Gesamtmarkt präsentierte man sich schwach mit 4 Prozent, die Zielgruppe bügelte das etwas mit auf mit guten 9,2 Prozent. Nach über zwei Stunden Luke Mockridge startete Sat.1 danach um 23:15 Uhr die Show, wobei das Zuschauerinteresse durchweg ausblieb. Die Gesamtzuschauerzahl fiel auf 0,47 Millionen, in der Zielgruppe landete man bei 0,27 Millionen. Daher fielen ebenfalls die Marktanteile auf 2,7 und 5,4 Prozent.