Transistor Films: Sky Studios gründet neues Produktionsunternehmen

Wirtschaft

«I am a Killer»-Macher Danny Tipping wird das neue Unternehmen leiten.

Sky Studios, ein Comcast-Unternehmen, hat ein neues Produktionsunternehmen auf den Markt gebracht. Transistor Films, das komplett auf Factual- und Unsripted-Formate setzt, wird von Produzent Danny Tipping geleitet. Das in London ansässige Unternehmen startet diese Woche unter dem neuen Label. Der ausführende Produzent Ned Parker, der Serienproduzent Zoe Hines und der Entwicklungsleiter Jason Oates treten dem Unternehmen bei.Zuletzt lieferten Tipping und das Team von Transistor Films die Sky Original-Dokumentarserie «The Murderer & Me» für Sky Crime sowie zwei Staffeln der Serie «I Am a Killer» für Netflix . Tipping war zuvor Head of Factual bei Znak & Co, wo er die Produktion und Lieferung von Factual- und Factual-Entertainment-Programmen für Sender wie PBS, Discovery Networks, National Geographic , A + E, Sky, UKTV, Foxtel und Netflix beaufsichtigte.Das erste Projekt, das unter dem Banner von Transistor Films veröffentlicht wird, wird eine Reihe von drei abendfüllenden Dokumentarfilm-Specials mit dem Titel «Living With A Serial Killer» für den US-amerikanischen True-Crime-Sender Oxygen sein. Transistor Films befindet sich bereits in der aktiven Entwicklung einer Reihe neuer Projekte mit US-amerikanischen und britischen Sendern, darunter Projekte für die neuen Factual-Kanäle von Sky, Sky Crime und Sky Documentaries.Danny Tipping, CEO von Transistor Films, sagte: „Das Transistor Films-Team und ich könnten nicht aufgeregter sein, diese Woche unter unserem neuen Banner loszulegen. Aufbauend auf dem Erfolg unserer jüngsten True-Crime-Serie werden wir uns in den kommenden Monaten weiter mit dokumentarischen und Factual-Unterhaltungsprogrammen befassen. Wir freuen uns über eine Reihe aktiver Entwicklungen und freuen uns, das neueste Mitglied der Sky Studios-Familie von Produktionsfirmen zu werden.“