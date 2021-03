«Joko & Klaas gegen ProSieben»: ProSieben-Team steht fest

TV-News

Am 30. März startet die neue Staffel der senderinternen Promotion-Show. Nun gab ProSieben sein Team für die erste Sendung bekannt.

Am Donnerstag gab ProSieben erst den Start eines neuen True-Crime-Formats mit Jenke von Wilmersdorfffür den 4. Mai bekannt. Gut einen Monat früher, am 30. März, startet derweil die neue Staffel der Dienstagabend-Sendung. Die Sendung ist bekannt dafür, dass darin verschiedene Sendungen aus dem ProSiebenSat.1-Kosmos beworben werden. Folglich darf in der ersten Ausgabe, in der Joko und Klaas gegen ihren Sender antreten Jenke von Wilmersdorff nicht fehlen. Auch die übrigen Kandidaten der ersten Show wurden bekannt gegeben.Zum ersten Mal werden neben Jenke auch Karoline Herfurth, Nadja Benaissa und Jan Delay ins Rennen gehen. „Ich fühle mich mental einigermaßen fit und körperlich bin ich runderneuert – was also sollte da schiefgehen?!“, freut sich von Wilmersdorff auf seinen Auftritt. Wie immer geht es für Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf um 15 Minuten Live-Sendezeit am Folgetag auf dem prominentesten Timeslot um 20:15 Uhr. Verliert das Duo müssen sie mit einer empfindlichen Strafarbeit rechnen. Für «Joko & Klaas LIVE» gewannen die beiden 2020 den Grimme-Preis in der Kategorie „Unterhaltung“. Moderiert wird die Dienstagsshow von Steven Gätjen, Florida Entertainment ist für die Produktion verantwortlich.Auch die übrigen Promis, die in den vier weiteren Ausgaben für den Unterföhringer Sender antreten, stehen fest: Katrin Bauerfeind, Vanessa Mai, Axel Stein, Janin Ullmann, Thomas Hayo, Collien Ulmen-Fernandes, Palina Rojinski, Matthias Opdenhövel, Timo Hildebrand, Rea Garvey, Mario Basler, Patrick Esume, Christoph "Icke" Dommisch, Paul Janke, Viviane Geppert, Simon Gosejohann, Johannes Strate, Nikeata Thompson, Christian Düren und Jochen Schropp. Die Sendung läuft ab dem 30. März immer dienstags um 20:15 Uhr.