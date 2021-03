Damon Wayans Jr. geht zur neuen TBS-Comedy

US-Fernsehen

Er wird der Besetzung von «Kill the Orange-Faced Bear» beiwohnen.

Der bekannte Komiker Damon Wayans Jr. hat die Hauptrolle fürbekommen. Die Serie handelt von einem Mann, der auf Rache aus ist, nachdem ein Bär seine Freundin gefressen hat. Der Schauspieler war in «Happy Endings» zu sehen und gehörte zur Besetzung von «My Wife and Kids».Wayans Jr., der auch als ausführender Produzent fungieren wird, spielt Hank, der als "charmanter, lustiger und trauernder Mann“ beschrieben wird, „der wild entschlossen ist, den Bären aufzuspüren, der seine Freundin bei einem Campingausflug angegriffen hat."«Kill the Orange-Faced Bear» wird sowohl aus der Sicht von Hank erzählt, als auch aus der Sicht des Bären, der gerade versucht, den Vorfall hinter sich zu lassen und sich mit den anderen idiotischen Bären in seinem Leben zu arrangieren.