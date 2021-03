Krimi-Wiederholung im ZDF schiebt sich vor «Die Toten von Marnow»

Quotennews

Nachdem die ersten beiden Teile der Krimireihe am Samstag noch überzeugten, hatte das Erste am gestrigen Abend mit Teil drei schon deutlich mehr zu kämpfen.



Die Schweriner Kommissare ermittelten am gestrigen Abend in Folge drei der Krimireihe. Am Samstag waren gleich zwei Episoden zu sehen gewesen, die es vor 5,71 Millionen Fernsehenden auf einen starken Marktanteil von 18,6 Prozent brachten. Auch bei den 0,68 Millionen Jüngeren wurde eine hohe Quote von 8,8 Prozent gemessen. Der dritte Teil tat sich da etwas schwerer und brachte es mit 4,38 Millionen Zuschauern auf einen guten Marktanteil von 13,5 Prozent. Bei den 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren nicht mehr als passable 5,9 Prozent Marktanteil möglich.Das Magazinhielt anschließend noch 2,56 Millionen Interessenten auf dem Sender. Hier sank die Sehbeteiligung auf annehmbare 9,0 Prozent. Das Erste landete mit nur 0,31 Millionen Jüngeren bei schwachen 3,7 Prozent Marktanteil. Ab 22.55 Uhr waren unter anderem Armin Laschet und Karl Lauterbach beizu Gast. Mit 1,64 Millionen Fernsehenden und 11,4 Prozent Marktanteil lag die Talkshow wieder im Senderschnitt. Bei den 0,32 Millionen jüngeren Zuschauern gelang eine Verbesserung auf eine gute Quote von 7,8 Prozent.Im ZDF war hingegen mitdie Wiederholung eines Krimis zu sehen. Die Erstausstrahlung erreichte Anfang 2019 herausragende 23,0 Prozent Marktanteil bei 7,56 Millionen Fernsehenden. Zudem wurde bei 1,00 Millionen 14- bis 49-Jährigen eine starke Sehbeteiligung von 9,9 Prozent verbucht. Auch wenn die Wiederholung nicht mit so hohen Quoten lief, war der Film dennoch erfolgreicherer als das Konkurrenzprogramm im Ersten. Bei 5,06 Millionen Zuschauern stand ein guter Marktanteil von 15,6 Prozent auf dem Papier. Die 0,48 Millionen Jüngeren konnten sich nicht ganz gegen den Krimi im Ersten behaupten und landeten bei soliden 5,3 Prozent Marktanteil.