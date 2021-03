«Man Who Fell to Earth» wechselt den Anbieter

US-Fernsehen

Neues Zuhause der Serie ist künftig Showtime.

Bei ViacomCBS ist man in großer Wechselstimmung. Erst vor Kurzem wurde die Xbox-Videospiel-Adaption von «Halo» zu Paramount+ geschickt, nachdem das Projekt jahrelang beim Pay-TV-Anbieter Showtime in Entwicklung war. Nun mussden Dienst wechseln, nachdem das Projekt zunächst für CBS All Access entwickelt wurde. Inzwischen heißt das Angebot Paramount+, aber das Projekt wechselt zu Showtime.David Nevins, Chairman-CEO von Showtime Networks und Chief Creative Officer von CBS, erklärt, dass der Plattformtausch für «Halo» und «Man Who Fell to Earth» von der Erkenntnis angetrieben wurde, dass «Halo» sich mehr zu einem breit angelegten Drama entwickelt als «Man Who Fell».Letztere Serie stammt von Alex Kurtzman und Jenny Lumet, zwei gefragten Filmemachern, die sich von dem gleichnamigen Roman von Walter Tevis aus dem Jahr 1963 inspirieren ließen. Dieser wurde bereits 1976 von Regisseur Nicolas Roeg mit David Bowie in der Hauptrolle verfilmt. «Man Who Fell» markiert den Versuch von Showtime, in signifikanter Weise in das Feld des Fantasy-Genres zu expandieren, das für HBO mit «Game of Thrones» und Starz mit «Outlander» so lukrativ war.