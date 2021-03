Ellen DeGeneres unterschreibt bei der Konkurrenz

US-Fernsehen

Die Komikerin und Unternehmerin wird bei Discovery Inhalte produzieren.

«Ellen»-Moderatorin Ellen DeGeneres hat einen Vertrag mit Discovery Communications unterzeichnet, um naturhistorische Inhalte für den Discovery Channel und den jungen Streamingdienst Discovery+ zu entwickeln und zu produzieren. Für Discovery und die BBC Natural History Unit wird DeGeneres als Erzählerin und ausführende Produzentin vonfungieren, dem ersten Projekt im Rahmen dieser Vereinbarung."Ellens Engagement für die Umwelt und ihre Liebe zu allen Tieren, einschließlich der am meisten gefährdeten Kreaturen, die unseren Planeten ihr Zuhause nennen, ist unübertroffen", sagte Nancy Daniels, Chief Brand Officer, Discovery and Factual, in einem Statement. "Wir heißen Ellen und ihr Team in der Discovery-Familie willkommen, da sie ihren Humor, ihre Stimme und ihre Fähigkeit zu inspirieren in diese wichtigen Passionsprojekte einbringt.""Ich bin so begeistert, mit Discovery zusammenzuarbeiten", sagte DeGeneres. "Ich werde alle möglichen Dinge über unglaubliche Tiere entdecken können. Wussten Sie zum Beispiel, dass der Schwanz des Ringelschwanzlemurs länger ist als sein Körper? Ich glaube, das ist sein Schwanz. Ich hoffe, das ist sein Schwanz. Ich habe so viel mit Discovery zu entdecken." DeGeneres arbeitet im Unterhaltungsbereich seit vielen mit Warner Bros. zusammen.