«Intergalactic»: Im Mai bei Sky Atlantic

TV-News

Ab dem 6. Mai gibt es auf Sky Atlantic sowie via Sky Ticket und über Sky Q die erste Staffel der Sci-Fi-Story «Intergalactic».

Für Sci-Fi-Fans dürftealles bereithalten, was in dem Genre begeistern kann. Es gibt actiongeladene Szenen, furchtlose Charaktere und eine mitreisende Story mit Verrat, Mafia und fernen Galaxien. Zu Beginn wird eine junge Polizistin und Weltraum-Pilotin Opfer eines Komplotts und wird verbannt. Doch ihr Gefangenentransport durchs All schlägt aufgrund einer Meuterei fehl und die Verurteilten übernehmen die Kontrolle über das Transportschiff.Mit an Bord ist die Mafia-Anführerin Tula-Quick, gespielt von Sharon Duncan-Brewster, welche mit ihrer Gang die freie Welt erreichen will. Die junge Polizistin Ash ist hierbei die einzige Pilotin, daher ist sie gezwungen die Verbrecher bei ihrer Flucht zu unterstützen. Für einen Vorgeschmack zu «Intergalactic» können sich Interessierte aktuell einen ersten Trailer der Show anschauen.Zu sehen ist die Sci-Fi-Story ab dem 6. Mai auf Sky Atlantic und via Sky Ticket und Sky Q auf Abruf bereit. Staffel eins umfasst acht Folgen, jeweils mit einer Laufzeit von rund 60 Minuten. Showrunnerin ist Julie Gearey und Produzent ist Nick Pitt, Regie übernahm Kieron Hawkes. Zu den Sendeterminen können sich Sky-Zuschauer immer donnerstags auf Doppelfolgen des Formats freuen.