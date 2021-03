Primetime-Check

Wie schlugen sich «Die Geissens» bei RTLZWEI? Konnte «Transformers – Die Rache» bei Kabel Eins das Publikum überzeugen?

Das Erste ging um 20:15 Uhr mit einem Brennpunkt auf Sendung und informierte 3,94 Millionen Zuschauer, darunter 1,08 Millionen 14- bis 49-Jährige. Der Marktanteil belief sich auf 11,7 Prozent insgesamt und 11,9 Prozent bei den Jungen. Die Naturdokubehielt danach noch 2,58 Millionen Interessierte. Fürschalteten 3,89 Millionen ein. Die Marktanteile sanken zunächst auf 7,8 und steigerten sich dann auch 13,4 Prozent. Bei den Jüngeren kam man auf 5,5 und 7,8 Prozent. Das ZDF zeigte einen neuen-Film und überzeugte damit 9,91 Millionen vom Mainzer Sender. 1,10 Millionen waren im jüngeren Alter. Daraus ergaben sich sagenhafte Quoten von 30,0 beziehungsweise 12,5 Prozent.RTL setzte auf die Sonderprogrammierungenund. Die etwa zehnminütige Sendung um 20:15 Uhr ergatterte eine Reichweite von 2,28 Millionen Zuschauern, davon stammten 1,04 Millionen aus der Zielgruppe. Die Marktanteile lagen bei 6,8 respektive 11,5 Prozent. Die anschließende Dokumentation verminderte das Interesse auf 1,89 Millionen Seher. Die Marktanteile sanken auf 5,7 und 10,2 Prozent.kam im Anschluss noch auf einen Zielgruppenanteil von 8,8 Prozent. Die Gesamtreichweite betrug 1,40 Millionen. Kabel Eins versendete den Filmund kam damit auf ein 0,86-millionenköpfiges Publikum. Aus der Zielgruppe schalteten 0,42 Millionen ein. Auf dem Quotenmarkt betrug das Ergebnis 3,0 Prozent insgesamt und 5,5 Prozent bei den Werberelevanten. Sat.1 startete mitin die Waldrekordwoche. Das wollten 0,66 Millionen sehen. Die Marktanteile fanden sich bei 2,2 und 5,0 Prozent ein.VOX hatte das Staffelfinale vonim Programm und jubelte über 1,10 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile beliefen sich auf 3,4 und 8,0 Prozent. ProSieben setzte wie üblich am Montag auf jeweils zwei Folgenund. Der junge Nerd durfte sich über Reichweiten von 1,24 und 1,20 Millionen freuen, während die gelbe Familie aus Springfield 0,84 und 0,80 Millionen Seher markierte. Die Gesamtmarktanteile lagen bei 3,7, 3,6, 2,6 und 2,7 Prozent. In der Zielgruppe sicherte sich der Unterföhringer Sender 0,89, 0,86, 0,70 und 0,69 Millionen Seher- Hier lagen die Werte bei 9,8, 9,7, 8,0 und 8,5 Prozent. RTLZWEI setzt seit Wochen kontinuierlich aufund damit auf Erfolg. Auch diesmal schalteten die beiden Episoden 1,23 und 1,31 Millionen ein. Der Grünwalder Sender fuhr Marktanteile von 3,7 und 4,3 Prozent ein. In der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe fiel das Ergebnis mit 7,6 und 8,8 Prozent sehr gut aus. «Love Island» – beflügelt vom guten Vorlauf – hielt das gute Niveau und kam in der Zielgruppe auf 7,2 Prozent. 0,66 Millionen Zuschauer blieben noch dran.