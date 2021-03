Zattoo ist erster zertifizierter klimaneutraler TV-Streaminganbieter

Vermischtes

Zattoo darf sich ab sofort klimaneutral nennen und das auch zertifiziert. Gemeinsam mit ClimatePartner hat der Streaminganbieter seine CO2-Bilanz berechnet und es kam zu erfreulichen Ergebnissen.

ClimatePartner ist ein Unternehmen, welches sich als Experte für Klimaschutz in Unternehmen ausweist, daher ging Streaminganbieter Zattoo auf das Unternehmen zu und wollte seine CO2-Bilanz geklärt haben. Herauskam, dass sich für das Jahr 2019 Emissionen in Höhe von 692 Tonnen CO2 ergaben. Durch die Unterstützung von zertifizierten Klimaprojekten schaffte es Zattoo diese Menge an CO2 komplett zu kompensieren. Der Weg dorthin war sicherlich kein leichter, bedenkt man, dass alleine Zattoo über 80 Millionen Stunden TV-Inhalte gestreamt werden. Bereits seit langem setzte der Anbieter beim Betrieb der eigenen Rechenzentren auf Ökostrom, jedoch ergaben sich nach wie vor rund 700 Tonnen CO2 jährlich.Um von dieser groben Angabe auf einen genauen Wert zu gelangen, setzte sich Zattoo mit ClimatePartner in Verbindung, um Genaueres zu erfahren. Wie bereits erwähnt ergab sich ein Wert von 692 Tonnen CO2, wobei die größten Emissionsquellen Flugreisen, die tägliche Anfahrt der Mitarbeiter, Emissionen von Rechenzentren, Lieferanten und Geschäftskunden waren. Stefan Lietsch, Chief Technology Officer bei Zattoo, sieht die Zukunft des Fernsehens klimaneutral. "Wir erreichen das zunächst durch Kompensierung der Emissionen. Das heißt wir unterstützen zertifizierte Klimaschutzprojekte, in denen nachweislich CO2 eingespart wird." Auch erklärte er weiter, dass man nach und nach den eigenen CO2-Verbrauch auf ein Minimus reduzieren wolle, um so mit einem guten Beispiel voranzugehen.Unter anderem gelingt dem Streaminganbieter das dadurch, dass sie als bisher erster Anbieter ein Rechenzentrum direkt in einer Windkraftanlage betreiben. Durch das Projektwürde nicht nur CO2 eingespart werden, der erzeugte Strom wird direkt dort verbraucht, wo er auch erzeugt wird. Zudem ist Zattoo Mitglied der Initiative, welche digitale Entscheidungsträger und Unternehmen gemeinsam dazu bewegen möchte, einen echten Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.