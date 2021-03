«Aktenzeichen XYungelöst» räumt wie üblich ab

Quotennews

Auf dem Gesamtmarkt schlug sich auch «Tanze Tango mit mir» im Ersten recht gut. Die Komödie war hingegen bei den Jüngeren deutlich abgeschlagen.



Das ZDF zeigte an diesem Abend eine neue Ausgabe von. Erneut baten Rudi Cerne und die Kripo die Bevölkerung um Hilfe bei bislang ungelösten Kriminalfällen. Vor etwa einem Jahr wurde beispielsweise eine 90-jährige Frau in ihrer Wohnung von zwei Frauen überfallen und ausgeraubt. Von den Täterinnen fehlt noch immer jede Spur. Mit der letzten Ausgabe wurde vor einem Monat ein guter Marktanteil von 18,0 Prozent mit 5,74 Millionen Fernsehenden eingefahren. Bei den 1,35 Millionen Jüngeren kam zudem eine ausgezeichnete Quote von 15,0 Prozent zustande.Mit diesen Werten konnte das Programm in dieser Woche nicht mithalten, trotzdem saßen 5,49 Millionen Zuschauer vor dem Bildschirm. Nach der «Tagesschau» war dies somit die gefragteste Sendung des Tages. Für das ZDF resultierte dies in einem guten Marktanteil von 16,8 Prozent. Der Sender holte bei 1,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen eine herausragende Sehbeteiligung von 13,5 Prozent. Daskam mit 4,71 Millionen Interessenten ebenfalls auf 16,8 Prozent Marktanteil. Bei den 0,86 Millionen jüngeren Fernsehenden sank die Quote auf weiterhin sehr starke 10,7 Prozent.Die Komödiefüllte das Programm im Ersten und bewegte 4,98 Millionen Fernsehende zum Einschalten. Dies glich einem hohen Marktanteil von 15,2 Prozent. Bei der jüngeren Zuschauerschaft konnte das Programm jedoch nicht annähernd mit dem ZDF mithalten. Hier kamen bei 0,55 Millionen Jüngeren solide 6,1 Prozent Marktanteil zustande. Das Wirtschaftsmagazinfiel mit 2,70 Millionen Zuschauern auf annehmbare 9,5 Prozent zurück. Bei den 0,33 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben nicht mehr als maue 4,1 Prozent Marktanteil übrig.