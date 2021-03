«Loudermilk» kommt zu Amazon

US-Fernsehen

Die dritte Staffel wird beim Streaming-Dienst zu sehen sein.

Nachdem AT&T den Fernsehsender Audience Network einstellte, suchteeine neue Heimat. Die Verantwortlichen haben nun mit Amazon eine neue Heimat gefunden. Die Episoden von Sony Pictures Television werden ab Freitag bei Amazon abrufbar sein. Darüber hinaus wird in Kürze auch der Termin für die Premiere der dritten Staffel der Serie mit Ron Livingston in der Hauptrolle bekannt gegeben. Peter Farrelly («Dumm und dümmer») und Bobby Mort («The Colbert Report») kehren als Autoren und ausführende Produzenten zurück."Ich könnte nicht erfreuter sein, dass «Loudermilk» ein zweites Leben auf Prime Video findet", so Farrelly in einem Statement. "Es ist eine Serie, auf die ich extrem stolz bin und die es verdient, von allen gesehen zu werden. Ich würde behaupten, dass sie die beste Ensemble-Besetzung im Fernsehen hat und es verdient, im Gespräch mit «Schitt's Creek» und «Cobra Kai» zu sein, Shows, die auf einem Netzwerk begannen, aber auf einem anderen ein viel größeres Publikum fanden. Diese Serie bietet Binge-Watching vom Feinsten!"Im Mittelpunkt von «Loudermilk» steht Sam Loudermilk (Ron Livingston), ein ehemaliger Musikkritiker, genesender Alkoholiker und jetzt Berater für Drogenmissbrauch mit einer extrem schlechten Einstellung zu, nun ja, allem.