CBS vertraut ihrem «Equalizer»

US-Fernsehen

Das Format mit Queen Latifah bekommt eine zweite Staffel.

CBS hat, mit Queen Latifah in der Hauptrolle, für eine zweite Staffel verlängert. Das einstündige Drama feierte letzten Monat seine Premiere auf dem begehrten Sendeplatz nach dem Super Bowl. Das Debüt, das direkt nach dem Spiel ausgestrahlt wurde, erreichte durchschnittlich 23,8 Millionen Gesamtzuschauer.„«The Equalizer» hat bewiesen, dass es der Aufgabe, die Zuschauer zu fesseln und die Quoten am Sonntagabend zu steigern, mehr als gewachsen ist", so Kelly Kahl, President, CBS Entertainment. "Wir sind sehr stolz darauf, dass sich dieses herausragende Broadcast-Drama, angeführt von Queen Latifah, gegen die Konkurrenz durchsetzt und für eine zweite Staffel zurückkehrt."Der ursprüngliche «Equalizer» mit Edward Woodward in der Hauptrolle lief vier Staffeln lang zwischen 1985 und 1989 auf CBS. Es wurde von Lindheim und Michael Sloan mitgestaltet. Die Serie wurde dann in zwei Spielfilmen mit Denzel Washington in der Hauptrolle adaptiert, wobei der erste 2014 und der zweite 2018 in die Kinos kam.