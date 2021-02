Disney+ mit zahlreichen Premieren

Vermischtes

Von «High School Musical» bis «Loki» - Disney+ kündigt die Streaming-Premieren einiger Titel an.

Im Rahmen der Television Critics Association Winter-Presse-Tour stellte Disney+ einige Premieren für den hauseigenen Streamingdienst an, darunter auch Disney+ Originals. Neben den aktuellen Schlagzeilen um den neuen Dienst Star bei Disney+ wird es nicht ruhig um den noch relativ jungen Streamingdienst, jedoch in positiver Art und Weise. In einer Pressemitteilung vom 24. Februar kündigt Disney für Disney+ unter anderem eigene Originals wieoderan und gibt zudem weitere Informationen über die Starts vonoder. Zudem geht das beliebte Disney+ Originalin eine zweite Staffel.Damit das Ganze übersichtlich bleibt, hier eine Liste der Premieren mit entsprechender Datums-Angabe:19. März –26. März –16. April –04. Mai –14. Mai –– Staffel 211. Juni –11. Juni –– Staffel 225. Juni –02. Juli –16. Juli –23. Juli –Als Highlights dürfte sich die neue Partnerschaft von The Falcon und dem Winter Soldier im neuen Marvel-Film erweisen, wobei natürlich erst einmal Star Wars große Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Wobei auch gesagt sein muss, dass es bei «The Bad Batch» um eine Fortsetzung der «Clone Wars»-Story geht und somit nicht alle «Star Wars»-Fans gleichermaßen gehyped seien dürften.Mitgeht dann aber ein wirklicher Disney-Klassiker in eine zweite Staffel. Inhaltlich müssen sich die East High Wildcats auf das anstehende Frühjahrs-Musical vorbereiten und gleichzeitig mit einer rivalisierenden Schule, der North High, messen. Wer «High School Musical» noch aus frühen Troy und Gabriella-Zeiten kennt, dürfte sich daran erinnern, dass es auch mal ein klein wenig um Basketball ging. Wem das mittlerweile fehlt, der kann getrost bei der neuen Disney+ Original Serie «Big Shot» reinschauen. Hier geht es nämlich um einen gescheiterten Basketball-Coach, welcher sein neues Glück als Trainer einer Mädchen-Schul-Basketballmannschaft sucht.