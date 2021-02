«Star Trek» wird bei Paramount+ sein Zuhause finden

US-Fernsehen

Unter anderem wird der Kinder-Ableger zunächst im Streaming zu sehen sein.

Wie ViacomCBS am Mittwoch in einer fast vierstündigen Pressekonferenz mitteilte, wird das-Universum seine Heimat bei Paramount+ finden. So wird, eine für Kinder geplante Serie, zunächst mit seinen zehn Episoden beim neuen Streaming-Angebot starten. Nachdem die erste Staffel gelaufen ist, wird das Format von Kevin und Dan Hageman auch bei Nickelodeon ausgestrahlt.Der Schritt ist Teil einer größeren offiziellen Strategie, jede aktuelle und frühere «Trek»-Serie auf Paramount+ zu platzieren, einschließlich neuer Staffeln von «Star Trek: Discovery» und «Star Trek: Lower Decks», die ebenfalls 2021 Premiere haben sollen. Neben «Prodigy», «Discovery» und «Lower Decks» ist Paramount+ auch in aktiver Produktion an der zweiten Staffel von «Star Trek: Picard» und der neuen Serie «Star Trek: Brave New Worlds»."Es spricht dafür, eine Franchise zu haben, die einzigartig für Paramount+ ist, und wir sind sehr aufgeregt darüber", sagt Paramount+-Programmchef Julie McNamara gegenüber dem Fachblatt ‚Variety‘. "Es gibt eine Art Franchise-Strategie, nämlich die Vorstellung, dass, wenn man neue Versionen dieser wirklich starken Marken, die man hat, gut ausführt, man die Leute über die Paywall treiben wird.""Wir wollen, dass sich unsere Serien einzigartig anfühlen und sich voneinander unterscheiden", sagt Alex Kurtzman, der ausführende Produzent des «Star Trek»-Universums, gegenüber ‚Variety‘. "Wir wollen jedem einen Grund geben, jede Serie zu sehen."