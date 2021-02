Bibel TV mit Programm Highlights im März

TV-News

Neben Live-Gottesdiensten, Dokumentationen und Serien präsentiert Bibel TV auch Spielfilme passend zu Ostern über die anstehenden Feiertage und mehr im März.

Möchte man sich zu Ostern einmal tiefer mit der gesamten Materie beschäftigen gibt es beim Sender Bibel TV in diesem Jahr einige Highlights und viele Gottesdienste live. Den Start macht Bibel TV am 5. März, dem Weltgebetstag der Frauen. Hierzu sendet Bibel TV um 18:00 Uhr die Dokumentation, welche sich mit der Frage beschäftigen soll, wie Beten denn eigentlich geht. Im Anschluss gibt es einen 60-minütigen Gottesdienst, gesendet aus der Martinikirche in Münster. Ab 19:00 Uhr wird der Gottesdienst von einem Team altkatholischer, baptistischer, evangelischer-lutherischer und römisch-katholischer Frauen abgehalten. Die musikalische Gestaltung übernimmt die Gruppeaus der Jugendkirche Münster.Nach diesem Tag setzt Bibel TV auf einige Spielfilme und Serien an verschiedenen Tagen und zu verschiedenen Sendezeiten. Samstag, den 13. März gibt es ab 21:45 Uhr das Dokudrama. Hier geht es um tiefe Einblicke in das Leben des seit 2013 amtierenden Papstes Franziskus. Durch die hochwertige Produktion und packende Inszenierung erspielte sich die Dokumentation bereits einen Emmy. An drei aufeinanderfolgenden Freitagen können sich Bibel TV-Fans auf alle drei Teile der-Reihe freuen. Gesendet wird das filmische Werk am 5. März um 21:15 Uhr sowie am 12. Und 19. März um 20:15 Uhr. Thematisch geht es in Gott ist nicht tot um überzeugte Christen, welche in einer Glaubenskrise stecken und für sich entscheiden müssen, ob der Glauben noch das Richtige für sie ist.Die Samstage im März sind dann mit den legendären Monumentalverfilmungen verschiedener Personen der Bibel belegt. Zur Primetime können sich Interessierte auf die Ausgabenundfreuen. Das aufwendige Filmprojekt wurde zwischen 1993 und 2002 realisiert und bereits in 67 Ländern ausgestrahlt, insgesamt umfasst das Projekt 13 Teile. Wer es da doch lieber mit klassischen Serien hält, wird bei Bibel TV auch nicht alleine gelassen, denn die Erfolgsserieist auch weiterhin auf dem Sender immer donnerstags zur Primetime im Programm.Neben diesen Serien- und Film-Highlights gibt es im März noch folgende Dokumentationen, immer mittwochs um 20:15 Uhr:, am 03. März, am 10. März, am 17. März, am 24. März, am 31. MärzNeben diesen interessanten Doku-Formaten möchte Bibel TV mitMenschen mit ungewöhnlichen Biografen zu Wort kommen lassen. In der Reihe stellen die Personen besondere Aspekte ihres Lebens vor und berichten von ihren inspirierenden Erfahrungen mit Gott. Immer montags gibt es das Format «Bibel TV das Gespräch» um 21:50 Uhr zu sehen. Unter anderem berichten in den Gesprächen Personen wie Rufus Beck, Dr. Klaus-Dieter John, Journalistin Christel Eggers oder Autorin Gertraud Schöpflin von ihren Erlebnissen.Zu guter Letzt hält Bibel TV im März zahllose Gottesdienste auf der Bibel TV Live-Plattform bereit. Hier eine Auswahl der sich im Angebot befindlichen Gottesdienste:- 03. März um 18:30: Heilige Messe aus der Pfarrkirche St. Anton, Balderschwang- 05. März um 18:30 Abendmesse aus dem Kölner Dom- 13. März um 18:00 Domvesper aus dem Berliner Dom- 14. März um 19:00 Bible Study - HOPE & LIFE Church, Schweiz- 22. März um 18:00 Montagsmesse, Stift Heiligenkreuz. Österreich- 28. März um 10:00 ICF Kids, ICF Berlin- 31. März um 18:25 Heilige Messe aus dem Freiburger Münster