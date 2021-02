Serdar Somuncu startet neue Late-Night

TV-News

Das Format soll dabei nur als Livestream zur Verfügung gestellt werden.

Bereits an Weihnachten wagte der Kabarettist und Autor Serdar Somuncu ein Experiment, indem er eine interaktive Weihnachtsshow live am zweiten Weihnachtsfeiertag sendete. Offenbar hat ihm das Event so gut gefallen, dass er gleich nachlegen möchte, diesmal in Form einer Late-Night-Show. Das Besondere am Format: Es ist lediglich als Livestream zu sehen.In der deutschen „Late Night Wüste“, wie es eine Mitteilung in der gewohnt bissigen Somuncu-Wortwahl ankündigt, scheiterten Sendungen kläglich an ihrer zaghaften Belanglosigkeit. Serdar Somuncu soll nun der ideale Mann für die Aufgabe sein, ein Projekt zu starten, das seinesgleichen sucht. Mit seinen Lesungen aus „Mein Kampf“, aber auch mit seinen bisherigen Erfahrungen in Fernsehen und Funk bringt er tatsächlich ein gehöriges Maß an Erfahrung mit.Das Projekt trägt den Titelund soll eine Mischung aus Livestream und TV-Show werden, denn die Zuschauer können interaktiv an der Sendung teilnehmen und aus unterschiedlichen Perspektiven wählen. Am 26. März soll es die erste Ausgabe ab 21 Uhr geben, danach folgen drei weitere Ausgaben: ein Sommer-Sepcial am 25. Juni, ein Bundestagswahl-Total am 26. September und ein Weihnachts-Extra am 23. Dezember, ebenfalls um 21 Uhr. Ab dem kommenden Jahr soll das Ganze dann sogar einmal im Monat stattfinden oder sogar noch öfter: „Wenn es bis dahin gut läuft, gehen wir vielleicht sogar wöchentlich an den Start“, sagte Somuncu.