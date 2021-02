VOX: Der Mittwoch wird charakterstark

TV-News

Ab dem 17. März gibt es bei VOX vier starke und intensive Geschichte zu erleben, drei davon in einer Free-TV-Premiere. Somit gibt es bis weit in den April hinein eine neue Mittwochs-Primetime bei VOX.

VOX startet die Charakter-Offensive am 17. und 24. März mit der TV-Premiere von. Die Miniserie war zuvor bei TV Now angelaufen, scheinbar entsprechend erfolgreich, um den Sprung ins Free-TV zu wagen. Inhaltlich geht es hierbei um fünf Freunde, wovon einer leider tot ist, aber noch für einige Tage „am Leben bleiben muss“, um einen Nobelpreis zu erhalten.Weiter geht es am 31. März mit großen Emotionen und der Komödie «Das schönste Mädchen der Welt» ► . In dieser Liebesposse geht es, wie so oft, um das neue Mädchen in der Klasse, welches selbstverständlich alle Blicke auf sich zieht. Außenseiter Cyril sorgt mit seinen romantischen SMS und selbstgeschrieben Songs dafür, dass Mädchenschwarm Rick groß auftrumpfen kann, doch wer kriegt am Ende «Das schönste Mädchen der Welt»?Die Serie «Der Club der roten Bänder» ist vor einigen Jahren mit seiner mitreisenden Geschichte und intensivem Storytelling bei der Zuschauerschaft enorm gut angekommen. Am 7. April feiert bei VOX der dazugehörige Kino-Filmseine Free-TV-Premiere. In dem Kinostreifen können sich die Zuschauer auf die Vorgeschichten der „Club“-Mitglieder Leo, Jonas, Emma, Alex, Toni und Hugo freuen und erfahren so mehr über die Protagonisten. Zum Abschluss der neuen VOX-Fiction-Mittwoch Reihe gibt es ab dem 14. April ganze acht Folgen der neuen Dramedy-Serie. Diese passt sich perfekt an die «Club der roten Bänder»-Thematik an und gilt als Spin-Off der Serie. In der Serie wollen Toni und Valerie, welche man schon aus dem „Club“ kennt, gemeinsam ein neues Leben auf dem Land beginnen.