Uzo Aduba unterschreibt CBS-Vertrag

US-Fernsehen

Der «Orange is the New Black»-Star wird künftig in CBS-Serien auftreten.

Die Schauspielerin Uzo Aduba hat einen mehrjährigen Produktionsvertrag mit den CBS Studios unterschrieben. Im Rahmen dieses Kontraktes wird sie die Hauptrolle in einer neuen Drama-Serie mit dem Titelübernehmen, die von den CBS-Autoren-Paar Robert und Michelle King kommt.Dewayne Jones, der zuvor an den King-Serien «Evil» und «Your Honor» mitgearbeitet hat, wird das Drehbuch schreiben und die Produktion übernehmen. Das Projekt wird derzeit an Premium-Kabelsender und Streaming-Anbieter vermarktet. Aduba ist am besten bekannt für ihre Rolle als Suzanne "Crazy Eyes" Warren in der Netflix-Serie «Orange Is the New Black». Die Rolle brachte ihr drei Emmy-Nominierungen ein, von denen sie zwei gewann.In der Serie spielt Aduba Shirley Johnson, die unwahrscheinlichste stellvertretende Sheriffin in South Carolinas Low Country. Schwarz und offen schwul in einer weißen Südstaaten-Hochburg, wurde Shirley ihr ganzes Leben lang unterschätzt - bis jetzt, als sie es mit der reichen weißen Verbrecherfamilie aufnimmt, die alle in Angst und Schrecken versetzt hat.