Zooey Deschanel moderiert «Celebrity Dating Game»

US-Fernsehen

Außerdem ist Schauspieler Michael Bolton mit an Bord.

Der Fernsehsender ABC kündigte eine Neuauflage der früheren Show «Dating Game» an. Das Original lief zwischen 1965 und 1973 bei ABC und war zuletzt immer mal wieder bei den Lokalsendern zu sehen. In der Neuauflage, die den Titelträgt, werden Michael Bolton und Zooey Deschanel moderieren. Zunächst werden acht einstündige Episoden produziert. In Deutschland hieß das Format «Herzblatt» und lief bis 2005 im Ersten. 2016 gab es mit Thomas Ohrner eine Neuauflage bei Sat.1 Gold Diese Serie, mit Bolton und Deschanel am Ruder, verspricht "ein augenzwinkerndes Augenzwinkern auf das moderne Dating mit einer Starbesetzung von prominenten Singles auf der Suche nach der Liebe. Die prominenten Gäste bleiben ein Geheimnis, während ein glücklicher Kandidat aus einer versteckten Gruppe von drei Junggesellen und/oder Junggesellinnen ausgewählt wird, basierend auf deren Antworten auf die Fragen der Prominenten. Die Anwärter haben die Möglichkeit, die geheime Identität anhand von Hinweisen, Fragen und speziellen Parodie-Performances von Moderator Michael Bolton zu erraten."Bolton wird als ausführender Produzent bei «Celebrity Dating Game» fungieren, zusammen mit Charles Wachter, Christina Kline und Wendi Wan. Die Serie wird in Los Angeles gedreht, ein Premierentermin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.