CBS verlängert «Bob Hearts Abishola»

Außerdem geht die Sitcom «The Neighborhood» weiter.

Der US-Fernsehsender CBS hat zwei Sitcoms für die nächste Season verlängert.wird demnach eine vierte Runde erhalten,bekommt neue Folgen in der dritten Staffel. Beide Serien laufen am Montagabend bei CBS. Die Nachbarschafts-Comedy erreicht derzeit rund sieben Millionen Zuschauer, die Romantic-Comedy verbuchte zuletzt 6,7 Millionen Zuseher."Wir sind sehr stolz auf diese beiden Comedys und freuen uns, sie in der nächsten Saison wieder auszustrahlen", sagte Thom Sherman, Senior Executive Vice President of Programming bei CBS Entertainment. "«The Neighborhood» und «Bob Hearts Abishola» verbinden meisterhaft Humor mit nachempfindbaren und kulturell relevanten Geschichten und sind großartige, erfolgreiche Montagabend-Anker."In «The Neighborhood» spielen Cedric the Entertainer, Max Greenfield, Beth Behrs, Tichina Arnold, Sheaun McKinney, Marcel Spears und Hank Greenspan. Bei «Bob Hearts Abishola» stehen unter anderem Billy Gardell, Folake Olowofoyeku, Christine Ebersole und Matt Jones vor der Kamera.