«Das große Promibacken» legt stärksten Staffelstart hin

Quotennews

In keiner der vier vorherigen Staffeln war die Reichweite bei der Auftaktfolge so hoch gewesen.



Am gestrigen Abend startete die bereits 5. Staffel vonin Sat.1 . In diesem Jahr stellen sich Ekaterina Leonova, Pascal Hens, Franziska Knuppe, Daniel Boschmann, Jürgen Milski, Mirja du Mont, Luca Hänni und Barbara Wussow der Herausforderung. Zu Beginn brachten sie ihre Lieblingsrezepte mit, die Aufgabe bei der technischen Prüfung waren schließlich Glückskekse. Und zum Abschluss wurden der Jury bestehende aus Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs gebackene Visitenkarten vorgesetzt.Im Jahr zuvor erfolgte der Staffelauftakt vor 1,74 Millionen Fernsehenden. Dies resultierte in einem guten Marktanteil von 6,3 Prozent Marktanteil. Bei den 0,76 Millionen Umworbenen wurde ein hoher Wert von 9,3 Prozent ermittelt. Die Backshow konnte im Vergleich zum Vorjahr zulegen. Am gestrigen Abend verfolgten 2,02 Millionen Zuschauer, wie sich die prominenten Hobbybäcker an die verschiedensten Kreationen wagten. Es wurde eine gute Quote von 6,9 Prozent eingefahren. Bei den 0,87 Millionen Jüngeren war eine deutliche Steigerung auf starke 11,1 Prozent Marktanteil zu erkennen. So gefragt war noch kein Staffelstart der Promi-Ausgabe gewesen.Im Anschluss startete miteine neue Doku-Soap. Als erstes öffnete Ross Anthony seine Haustür und ließ sich beim Backen über die Schulter schauen. Hierfür verharrten noch 0,80 Millionen Fernsehende auf dem Sender. Die Sehbeteiligung sank folglich auf solide 5,2 Prozent. Bei den 0,27 Millionen Werberelevanten wurden noch passable 6,7 Prozent Marktanteil eingefahren. Die Reportagefiel im Anschluss auf eine Reichweite von 0,24 Millionen sowie 0,09 Millionen jüngere Menschen. Hier wurden schwache Marktanteile von 3,2 und 4,3 Prozent gemessen.