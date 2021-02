RTL nimmt Sachsens Polizei unter die Lupe

TV-News

Hennig Baum tauscht die Rollen und begleitet 20 Tage die Polizeiarbeit der sächsischen Polizei. Die Reportage soll Mitte März bei RTL und TV Now zu sehen sein.

Bekannt wurde Henning Baum als TV-Kommissar inoder. Nach jahrelanger Erfahrung am Set taucht er nun ein, in die wirkliche Arbeit der Polizei und begleitet dafür 20 Tage lang die sächsische Polizei, um an Einsätzen teilzunehmen und mit Polizisten und ihren Familien zu sprechen, aber auch mit Bürgern und Kritikern. Baum möchte herausfinden: Woher rührt die öffentliche Kritik an der Polizei und wie geht diese damit um?Er interessiert sich für die Menschen hinter den Uniformen. „Mir ist es wichtig zu zeigen, dass hinter der Uniform bei aller berechtigten öffentlichen Kritik auch Menschen stecken, die sich für einen der härtesten Jobs unserer Gesellschaft entschieden haben, dafür eine extrem anspruchsvolle Ausbildung durchlaufen um anschließend selbst dann mit Professionalität, Verantwortungsbewusstsein und Empathie aufzutreten, wenn ihnen blanker Hass entgegenschlägt“, erklärte Baum.RTL zeigt die Reportage am Montag, den 15. März, um 20:15 Uhr und lädt die Sendung danach auch bei TV Now hoch, damit sie zum Abruf bereitsteht. Laut RTL-Angaben ermögliche die Doku mit dem Schauspieler tiefe Einblicke in die Polizeiarbeit, suche nach Antworten und wolle mehr Verständnis zwischen Bürgern und Polizei schaffen.