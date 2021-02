ZDFinfo Dreiteiler über das Ende der DDR

TV-News

Unter dem Titel «Wendezeit» möchte ZDFinfo in einem Dreiteiler zurück in die Zeit zwischen 1989 und 1990 blicken.

Der Dreiteiler mit informativen Rückblicken und Einblicken in die Zeit zwischen 1989 und 1990 und folglich dem Ende der DDR läuft bei ZDFinfo am 18. Februar ab 20:15 Uhr mit allen Teilen am Stück. Im Zentrum der Reihestehen die Geschichten um Flucht, Arbeiter- und Bauernstaat, Stasi und Umweltverschmutzung aus der DDR.In der ersten Folgebeginnt die Geschichte in Prag im Jahre 2019, als die dortige deutsche Botschaft zum „Fest der Freiheit“ geladen hatte. Dieser Jubiläumstag ergibt sich daher, da von 30 Jahren tausende DDR-Flüchtlinge das Palais Lobkowski, den Sitz der deutschen Botschaft in Prag, als Ziel ihrer Flucht aus der DDR ausmachten. Zum Gedenktag 30 Jahre später folgten er Einladung 6.000 Gäste, welche zur damaligen Zeit zu den Zufluchtssuchenden gehörten. Wie die Beteiligten die damaligen Umstände erlebten und wochenlang in der überfüllten Botschaft ausharren mussten schildert die Dokumentation genau. Autorin des ersten Teils ist Kathrin Seelmann-Eggebert.Noch hitziger wird es dann in Folge zwei der Reihe. Zentrum der Handlung ist hier der 15. Januar 1990 als Demonstranten die Berliner Stasi-Zentrale stürmten. Autorin Ute Wiedermeyer präsentiert in ihrem Teil der Dokumentation ab 21:00 Uhr welch unglaubliche Erkenntnisse sich hinter den Mauern der Stasi für die Demonstranten eröffneten. Aktenvermerke in Kilometerlänge, Abhör- und Bespitzeltechnik, sogar Geruchsproben von Oppositionellen machten den absurden Überwachungsapparat der damaligen DDR deutlich. Neben den Stasi-Akten wurden in den Stasi-Zentralen auch dokumentiert, in welchem Ausmaß die DDR mit ihrer umfangreichen Industrie zur Umweltverschmutzung beitrug.In Folge dreiwird es dann exakt darum gehen. Ebenfalls von Ute Wiedermeyer zusammengefasst läuft die finale Folge der Reihe ab 21:45 Uhr bei ZDFinfo . In diesem Teil widmete sich die Macherin an die Schicksale der Arbeiter, welche nach Anweisungen ohne Rücksicht auf die Umwelt jahrzehntelang produzierte und die Folgen ihrer Umweltverschmutzung stets geheim hielt. Als die Wende kam, bedeutete dies für viele veraltete Industrieanalgen das Aus, gut für die Umwelt, doch auch Existenzverlust für viele Menschen. Wiederholt wird der Dreiteiler am Dienstag, den 23. Februar ab 13:30 Uhr, zudem stehen alle Teile der Reihe in der ZDFmediathek zum Abrufen bereit.