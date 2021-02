«Das Duell um die Welt  Team Joko gegenTeam Klaas»: Diese Stars sind Ende Februar dabei

TV-News

Wenn am 26. Februar Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf einmal mehr um den Weltmeistertitel kämpfen, sind ein Sänger, ein Model, ein Moderator und ein Autor mit am Start.

Neue Reisen, neue Herausforderungen, neuer Sendeplatz. Denn ProSieben und Sat.1 sprechen ihre Sendepläne gemeinsam ab und daam Samstag, den 27. Februar in eine neue Staffel geht, möchte ProSieben einer guten Quote nicht im Wege stehen. ProSieben plant daher weniger Shows am Samstag. Somit wechseltvon Samstag auf Freitag. Die beiden Entertainer kämpfen demnach am 26. Februar um 20:15 Uhr um den Weltmeistertitel. Am Samstag könnte es bei ProSieben dennoch für gute Quoten reichen, denn das zweite Spiel der U21-Europameisterschaft des DFB gegen die Niederlande steht auf dem Programm und ist live bei ProSieben zu sehen.Dann kann Joko auch den dritten Titel in Folge einsacken. Für ihn um Punkte sollen dann Model Stefanie Giesinger und Sänger Bosse kämpfen. Die Gewinnerin der neunten «Germany’s Next Topmodel»-Staffel wir in der Schweiz ein Duell mit anziehender Wirkung bestreiten. Der Musiker soll in den „USA“ ein neues Musikvideo drehen. Was genau „USA“ bedeutet ließ der Sender natürlich offen.In Team Klaas tritt Moderator Jan Köppen an, der nach Polen reist, um sich in einem See versenken zu lassen. Zudem macht Autor Micky Beisenherz einen Ausflug nach Lettland, um sich dort von Joko mit einer geschmäcklerischen Herausforderung konfrontieren zu lassen. Alle Duelle wurden unter den zum Zeitpunkt der Produktion geltenden Reise-, Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen realisiert, wie der Sender ausdrücklich mitteilte. Wer am Ende den Titel holt, entscheidet sich dann wie immer im Studio in den Spielen zwischen den beiden Entertainern. Moderiert wird das Ganze von Jeannine Michaelsen.