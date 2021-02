SYFY Highlights im April

TV-News

Unter anderem mit der brandneuen Sci-Fi Serie «Resident Alien» als Deutsche TV-Premiere.



Die Webserie ergründet die Vorgeschichte des Sternentors und wie die Reisen in andere Galaxien ihren Anfang nahmen. Zehn Jahre nachdem der Archäologe Paul Langford 1928 das Stargate in Ägypten ausgegraben hat, muss er seine Forschungen einstellen, da ihm die Gelder auszugehen drohen. Plötzlich taucht eine Gruppe okkulter Nazis auf, die das Sternentor aktivieren und Langford zwingen mit ihnen hindurchzugehen. Seiner Tochter Catherine Langford, dem britischen Army Captain James Beal und dem Ägypter Wasif gelingt es, ihnen zu folgen. Die Reise durch das Stargate führt die drei Freunde auf einen außeririschen Wüstenplaneten, auf dem mächtige Gegner an einem perfiden Plan arbeiten.Zu sehen ist «Stargate Origins: Catherine» am 28. April um 20.15 Uhr auf SYFY.Auf seiner Mission zur Erde verschlägt es einen Außerirdischen durch eine Bruchlandung in den beschaulichen Ort Patience in Colorado. Zur Tarnung nimmt er die Identität des Arztes Harry Vanderspeigle an. Er lebt ein einfaches Leben, fokussiert auf seinen Auftrag: die Menschheit auszulöschen. Kompliziert wird es erst, als er bei einem Mordfall von der Polizei zu Rate gezogen wird und gezwungen ist, sich der neuen Welt anzupassen. Das bringt ihn in ein moralisches Dilemma hinsichtlich seiner Mission und er fragt sich: Sind die Menschen es vielleicht doch wert, gerettet zu werden?Ab dem 8. April wird immer donnerstags eine Folge, der erst im Januar erschienen Serie, auf SYFY ausgestrahlt.«The Expendables» am 2. April«Flight» am 13. April«Street Fighter: The Legend of Chun-Li» am 20. April«The Scorpion King 5 – Das Buch der Seelen» am 30. April