«Mighty Ducks: Gamechanger» geht bei Disney+ an den Start

Vermischtes

Fast 30 Jahre nach ihrem ersten, fulminanten Flug kehren die „Mighty Ducks“ zurück mit einem brandneuen Kapitel.

Der Streamingdienst gewährt Fans einen ersten Blick in die Originalserie «Mighty Ducks: Gamechanger», die am Freitag, den 26. März, Premiere feiert. Teil des Teams sind Lauren Graham und Emilio Estevez in seiner kultigen Rolle als legendärer Coach Gordon Bombay.Die Staffel umfasst zehn Episoden und spielt im heutigen Minnesota, wo sich die Mighty Ducks von rauflustigen Außenseitern zu einem extrem wettbewerbsorientierten und leistungsstarken Jugend-Eishockeyteam entwickelt haben. Nachdem der 12-jährige Evan Morrow (Brady Noon) kurzerhand aus dem Ducks-Team geworfen wird, machen er und seine Mutter Alex (Lauren Graham) sich daran, ihr eigenes Team von Außenseitern aufzubauen, um die ausbeuterische, Wir-gewinnen-um-jeden-Preis Kultur des Jugendsports herauszufordern. Mit der Hilfe von Gordon Bombay entdecken sie ihre Freude am Spielen aus reiner Liebe zum Sport wieder.«Mighty Ducks: Gamechanger» wird von ABC Signature produziert, einem Teil der Disney Television Studios. Steve Brill, der ursprüngliche Schöpfer, Autor und ausführende Produzent der drei Filme, die ein NHL-Franchise hervorbrachten, ist ebenfalls als Mitschöpfer und ausführender Produzent bei der neuen Serie zurück.