VOX gibt Frühjahrsstart von «Die Höhle der Löwen» bekannt

Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams, Georg Kofler, Carsten Maschmeyer oder Ralf Dümmel gehören zu den möglichen Investoren der neunten Staffel, die Ende März beginnt.

Das zurückliegende Jahr war kein leichtes Jahr. Immer wieder mussten die Läden schließen und so brach die Wirtschaft zeitweise stark ein. Den Unternehmergeist beitut dies jedoch keinen Abbruch, denn Not macht schließlich erfinderisch, wie der Volksmund so schön sagt. Die neunte Staffel wird am 22. März beginnen und damit rund zwei Wochen später als im vergangenen Jahr. Damals kam die Gründershow am 10. März auf 2,20 Millionen Zuschauer und einen Zielgruppenanteil von starken 11,5 Prozent.In diesem Jahr begrüßt erneut Amiaz Habtu die Zuschauer jeden Montag, die erfahren möchten, wer einen Investoren-Deal mit einem der Löwen eintüten kann. Zur Auswahl stehen diesmal Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams, Georg Kofler, Carsten Maschmeyer oder Ralf Dümmel. In zwölf neuen Folgen steht vor allem der Bereich Sport im Vordergrund. Innovative Erfindungen zum Thema Fußball, Boxen, Fahrradfahren und E-Sport werden den Investoren vorgestellt.Bei Start-ups rund um Verpackung, Badezimmer, Einweggeschirr, Food und Beauty geht es wieder darum, unseren Alltag nachhaltiger zu gestalten. Manch ein Unternehmer hat bereits ein Millionenerbe in die Idee gesteckt. Nach der linearen VOX-Ausstrahlung wandert die Gründershow zu TV Now. Zudem zeigen VOXup freitags um 20:15 Uhr und ntv sonntags um 15:10 Uhr die aktuelle «DHDL»-Folge. Für hörgeschädigte Zuschauer besteht wieder die Möglichkeit, die Sendung mit Untertiteln zu sehen.