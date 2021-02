CBS adaptiert «True Lies»

US-Fernsehen

Die erste Hürde ist genommen, es wurde ein Pilotfilm bestellt.

Der Fernsehsender CBS hat eine Pilotbestellung für eine-Adaption vorgenommen. Wie im gleichnamigen Film ist eine unerfüllte Vorstadthausfrau schockiert, als sie entdeckt, dass ihr biederer und unscheinbarer Computerberater-Ehemann ein fähiger internationaler Spion ist. Sie wird in ein Leben voller Gefahr und Abenteuer katapultiert, nachdem sie rekrutiert wird, um an seiner Seite zu arbeiten und die Welt zu retten, während sie versuchen, ihre leidenschaftslose Ehe wiederzubeleben.Das ist bereits das zweite Unterfangen, den Spielfilm mit Arnold Schwarzenegger zu einer Serie zu formen. Bereits vor vier Jahren hat FOX eine Zusage für den Pilotfilm gegeben. Der Blockbuster kam hingegen schon 1994 in die Kinos und war ein voller Erfolg, denn er spielte weltweit über 370 Millionen US-Dollar ein.Die CBS-Serie wird von Matt Nix geschrieben, Flying Glass of Milk Productions wird das Format mit 20th Television umsetzen. McG wird bei dem Pilotfilm Regie führen und ebenfalls mit seiner Produktionsfirma Wonderland Sound and Vision produzieren. James Cameron, der für den Film Regie führte, wird über Lightstorm Entertainment ebenfalls am Projekt beteiligt sein.