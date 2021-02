«YOU FM featuring Flex FM» ab sofort auch bei MDR Sputnik

Radio

Hauptaugenmerk liegt auf dem Hip-Hop und Rap Kosmos, wo Musiker wie Xatar, Antilopen Gang, Elif, Mero oder Kontra K vorkommen werden.



Die Deutschrap-Show «YOU FM featuring Flex FM» wird ab sofort auch bei MDR Sputnik on air zu hören sein. An zwei Dienstagen im Monat können sich Fans des MDR-Radios ab sofort von 21.00 Uhr an auf neue Musik und interessante Geschichten aus der Deutschrap-Szene mit angesagten Gästen freuen.Mit echten Leuten, Beats und Stories bringen die Moderatoren Simon Vogt von YOU FM und Samir, Musiker und Szene-Insider, die Stars der deutschen Rap-Szene ins junge Radio - ob Xatar, Antilopen Gang, Elif, Mero oder Kontra K. Mit DJ Kitsune ist eine weitere Figur des HipHop-Kosmos‘ vertreten. Er versorgt die Show mit den passenden Beats.Bei MDR Sputnik wird «YOU FM featuring FLEX FM» zunächst im Zwei-Wochen-Rhythmus in einstündiger Fassung gesendet. Dabei wird die Sendung weiterhin jeden Donnerstag um 22 Uhr zwei Stunden on air bei «You FM» zu hören sein. Sie ist außerdem als Podcast sowie in Teilen als Video auf YOU-FM.de sowie in den Social-Media-Kanälen von YOU FM abrufbar.