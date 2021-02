MTV erneuert «Deliciousness» für eine zweite Staffel

US-Fernsehen

Die Serie ist ein Spin-Off der erfolgreichen Reihe «Ridiculousness».

Der Fernsehsender MTV hat eine zweite Staffel vonbestellt, das ist der Food-Ableger der Serie «Ridiculousness». «Saved by the Bell»-Star Tiffani Thiessen wird in der zweiten Staffel als Moderatorin zurückkehren, ebenso wie das Panel aus Angela Kinsey («The Office»), Kel Mitchell («All That», «Kenan & Kel») und Tim Chantarangsu («Basic to Bougie»).Der Start der Show im vergangenen Jahr war Teil einer seit langem geplanten Expansion von «Ridiculousness» der von Rob Drydek moderierten Show, die seit mehr als zehn Jahren auf dem Kabelsender ViacomCBS läuft. In ihrer ersten Staffel genoss die neuere Serie den Vorteil, «Ridiculousness» als Vorprogramm in der Primetime zu haben. In «Deliciousness» reagieren Thiessen, Kinsey, Mitchell und Chantarangsu auf die viralsten und unterhaltsamsten Essensvideos des Internets.Die letzte Episode, die am 14. Dezember ausgestrahlt wurde, erreichte 0,44 Millionen Zuschauer. Mit Hilfe von Mediatheken & Co. steigern sich die Abrufe um weitere 25 Prozent.