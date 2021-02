Neues Gesicht bei den Sky Sport News

Köpfe

Am 10. Februar soll es soweit sein und die 27-jährige Amina Ndao wird erstmals vor den Sky-Kameras zu sehen sein. Ab 9:00 Uhr im Frühreport können sich Sportfans also auf ein neues Gesicht freuen.

Bei der 27-jährigennimmt die Karriere offenkundig in kurzer Zeit richtig Fahrt auf. Erst seit dem 1. Februar ist sie Teil des Redaktionsteams von Sky Sport News und bereits jetzt, am kommenden 10. Februar, soll sie erstmals vor den Kameras zu sehen sein. Gesendet wird unter neuer Moderation ab 9:00 Uhr morgens neben der Free-TV-Ausstrahlung auch im Live-Stream auf skysport.de und in der Sky Sport App.Die Redaktionsleiterin bei Sky Sport News Jenne Beckman fand in der Verpflichtung von Ndao nur positive Worte über die junge Nürnbergerin. Sie lebe den Sport in all seinen Facetten, bringe Erfahrung sowohl vor als auch hinter der Kamera mit und würde mit ihrer Kompetenz, Ausstrahlung und Persönlichkeit sicherlich die Sky Zuschauer begeistern können. Auch von Amina Ndao selbst gab es ein Statement, welches ihre Zuneigung zum Sport deutlich machte. Seit sie denken könne, übe jeglicher Sport auf sie eine besondere Faszination aus, und dem Nachzugehen, war stets ihr Traum. Bei Sky Sport News nehme sie eine neue Herausforderung an und stünde so vor einem fantastischen Schritt nach vorn.Ausgebildet wurde Ndao in einem dualem Bachelor-Studium im Fach international Business bei adidas, wo sie auch nach absolviertem Studio als Sportsmarketing-Trainee bei Real Madrid für ein Jahr angestellt wurde. Zuletzt saß sie zwischen 2018 und 2020 in der Redaktion von DAZN und kümmerte sich beim Sport-Streaminganbieter um die UEFA Champions League und die 2. Bundesliga. Zudem hostet sie ein Podcast unter dem Namen „Sportgeflüster“, wo sich inhaltlich bereits einige Sport-Größen zum Gespräch haben bitten lassen. Da wohl scheinbar noch etwas Zeit im Leben verfügbar war, ist sie seit einem Jahr Teil des RosaMag, einem Online-Lifestylemagazin mit afrodeutscher-Zielgruppe. Hier portraitiert sie regelmäßig farbige Sportlerinnen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.