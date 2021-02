«The Falcon and the Winter Soldier»: Offizieller Trailer ist da

TV-News

Im Umfeld der wohl besten Werbezeiten um den Super Bowl dachte sich Disney+, es gäbe keine bessere Möglichkeit, den Trailer für «The Falcon and the Winter Soldier» zu veröffentlichen.

Wie gewohnt sind die Werbezeiten rund um dem Super Bowl jedes Jahr heiß umkämpft und auch in diesem Jahr sollen 30 Sekunde Sendezeit bis zu 5,5 Millionen Dollar gekostet haben. Diese absurden Preise rechtfertigen sich dadurch, dass zum Super Bowl wohl mehr Aufmerksam generiert werden kann, als zu jeder anderen Sendezeit. Diese Chance ergreifend veröffentlichten die Marvel Studios und Disney+ in der Super Bowl-Nacht den offiziellen Trailer zur neuen Disney+-SerieDie von Marvel-Fans heißersehnte und gleichzeitig erste Serie der Marvel Studios bei Disney+ musste aufgrund der Corona-Pandemie und einem Erdbeben an einem Drehort in Puerto Rico verschoben werden. Als eigentlicher Veröffentlichungstermin galt bereits der August 2020. Dass jedoch Marvel-Universum-Fans nicht ganz auf dem trockenen blieben wurde vorbereits zuletztfertig und veröffentlicht. Nach den angesprochenen Verschiebungen wird die neue Disney+-Serie nun schlussendlich am 19. März auf Disney+ veröffentlicht.Doch worum geht es in der Miniserie, welche auf sechs Teile ausgelegt ist. Anthony Mackie und Sebastian Stan verkörpern mit ihren Rollen als Sam Wilson (Falcon) und Bucky Barnes (Winter Soldier) die bereits bekannten Gesichter aus dem Marvel-Film-Universum. In gemeinsamer Sache möchten sich beide Charaktere um das Erbe von Steve Rogers (Captain America) kümmern, jedoch auf unterschiedliche Art und Weise. In den angesprochenen sechs Teilen soll es ein weltweites Abenteuer geben, welches die Überlebensfähigkeiten der beiden Helden testen und gleichermaßen Geduld fordert. Ebenfalls aus den Marvel-Filmen mit dabei sind Emily VanCamp, Daniel Brühl und Don Cheadle.