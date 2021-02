Blockbuster-Battle

Heute treffen «Deadpool 2» auf «Plötzlich Familie» und «Nightlife». Wer kann sich hier durchsetzen?

Die Bewertung:

Die Bewertung:

Die Bewertung:



(ProSieben)Ryan Reynolds schlüpft zum zweiten Mal ins Lederkostüm: Als Deadpool auf den knallharten Schurken Cable trifft, sieht er sich gezwungen, Werte wie Freundschaft und Familie zu überdenken. Kurzerhand trommelt er seine eigene Crew an Superhelden zusammen. Die X-Force setzt alles daran, dem übermächtigen Cable den Garaus zu machen.Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 7IMDB User Rating: 8(Sat.1)Familienchaos mit Mark Wahlberg und Rose Byrne - nach einer wahren Geschichte: Pete und Ellie Wagner sind ein glückliches Ehepaar, dem nichts im Leben fehlt - bis auf Nachwuchs. Sie bemühen sich um ein Pflegekind, doch da man Geschwisterkinder nicht trennen soll, nehmen sie kurzerhand drei Kinder auf, darunter die 15-jährige aufsässige Lizzy. Schnell wird den Wagners jedoch klar, dass das Elterndasein eine riesige Herausforderung darstellt.Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 6IMDB User Rating: 7(Sky Cinema)Barkeeper Milo arbeitet in Berlin, macht regelmäßig die Nacht zum Tag und wacht immer wieder bei fremden Frauen im Bett auf. Doch dann trifft er eines Nachts zufällig seine Traumfrau, die allerdings vorhat, in der nächsten Woche in die USA zu reisen und dort für ein Musiklabel in Atlanta zu arbeiten. Milo verabredet sich mit ihr und will verhindern, dass seine große Liebe die Stadt verlässt. Ein chaotischer Abend einschließlich einer durchgeknallten Jagd durch Berlin beginnt.Rotten Tomatoes Audience Score: /Metascore: /IMDB User Rating: 6