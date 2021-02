«Couple Challenge» wird fortgesetzt

Vermischtes

TV Now hat das eben erst gestartete Reality-Format um eine weitere Staffel verlängert. „Aufgrund des großen Erfolgs“ wie es hieß.

Über Abrufzahlen bei TV Now machte das Streamingportal keine Angaben, allerdings schien der „große Erfolg“ wie es in einer Mitteilung hieß, Grund genug gewesen zu sein,in eine neue Runde zu schicken – und dass, obwohl die Sendung erst seit Dienstag dieser Woche mit allen zehn Folgen zum Abruf bereit steht. Das Format erinnert an «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» und konnte mit einer hochwertigen Produktion überzeugen.Genaues ist über die zweite Staffel noch nicht bekannt, weder Teilnehmer noch Starttermin. In der ersten Staffel traten Melody Haase und Xenia Prinzessin von Sachsen, Christina Dimitriou und Aleks Petrovic, Siria Campanozzi und Davide Tolone, Martin Angelo und Dominic Smith, Anna Orlova und Tatiana Corrado, Daniele Negroni und Laura Steinert und Marcel Dähne zusammen mit Lisa Weinberger in vier Couple Teams und drei Friend Teams an, wobei eines der Friends Teams den Sieg und somit 65.500 Euro erringen konnte.Das Format wird von den RTL Studios produziert. Eine lineare Ausstrahlung vongab es am in der Nacht von 12. auf den 13. Dezember um 1:50 Uhr, als RTL die erste Folge im Free-TV zeigte und damit mitten in der Nacht eine Viertelmillion Zuschauer unterhielt. In der Zielgruppe standen ausbaufähige 9,0 Prozent zu Buche.